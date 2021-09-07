خريجو العلوم الصحية يطّلعون على أحدث التقنيات في مؤتمر «إيجي هيلث»

يشارك المئات من خريجي العلوم الصحية من كافة المحافظات، وخاصة في التخصصات ذات الصلة ومنها الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث»، والذي انطلق اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، بمشاركة النقابة العامة للعلوم الصحية، ويستمر على مدار 3 أيام، إذ ينعقد فيما بين الساعة 9 صباحًا و 5 مساء، ويختتم فعالياته الخميس 9 سبتمبر، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة الجديدة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل مؤتمر «إيجي هيلث»

يعرض المؤتمر كل ما هو جديد في عالم الطب والصحة، وأحدث الأجهزة الطبية في العالم، ويقام على مساحة 20 ألف متر، ويضم 18 قاعة مؤتمرات، وينظم به 44 ورشة عمل طبية وصحية، و14 مؤتمرًا، بمشاركة 460 شركة عالمية، و 44 ألف زائر، و100 متحدث أجنبي، و 14 ألفًا من المشاركين.

منسق المؤتمر: توفير احتياجات السوق المحلية من الأجهزة والمستلزمات الطبية

وقال عبدالرحمن عبدالله، منسق المؤتمر بنقابة العلوم الصحية، عضو مجلس النقابة، إن المؤتمر الذي ينعقد في دورته الثالثة هذ العام، يعتبر محفلًا دوليًا سنويًا، يستضيف الوفود الأجنبية والعربية المشاركة، ويتفق جميعهم على الاطلاع ومعرفة أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا العالمية في المجال العلمي والطبي، إضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلية من الأجهزة والمستلزمات الطبية المتطورة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمعامل وكافة المنشآت الصحية.

مناقشة الفحوصات التي يتطلبها الكشف عن فيروس كورونا

ويشهد أبناء العلوم الصحية من تخصصات المختبرات الطبية، وبنوك الدم، والأسنان، محاضرات عن فحص ومناقشة الفحوصات التي يتطلبها الكشف عن فيروس كورونا المستجد، والحديث منها على مستوى العالم، وتأثير اللقاحات الحديثة على الفيروس، وجدوى استخدام بلازما المتعافين في علاج المصابين بالفيروس.

كما يناقش المؤتمر، الطرق الحديثة في التشخيص المعملي بأقسام أمراض الدم، وتحاليل الأنسجة، وبنوك الدم، والجديد في طب وجراحة الفم والأسنان.

«الدبيكي»: أبناء العلوم الصحية قادرين على منافسة أقرانهم في دول العالم

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، الذي يترأس الوفد النقابي المشارك في المؤتمر، أن أبناء العلوم الصحية قادرين على منافسة أقرانهم في ذات التخصصات بدول العالم، إذ يعملون دائمًا على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بشكل يستطيعون معه التعامل مع كل ما هو جديد، وكذلك كافة الأجهزة والتقنيات الحديثة، التي يستطيعون من خلالها تقديم فحوصات طبية دقيقة، مما يعود بالإيجاب في النهاية لصالح المريض المصري، وتطوير الخدمة الصحية، والارتقاء بالمستويات المهنية، والمنظومة الصحية بشكل عام.

وقال إن المشاركين في المؤتمر من شباب المهن التابعة سوف ينقلون لأقرانهم في الأقاليم ما تعلموه خلال ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمشاركة عمومًا في المعرض والمؤتمر، وسيكونون سفراء للعلم والخبرة في أماكن عملهم، إذ يتبادلون الخبرات مع العرب والأجانب المشاركين في المؤتمر، والذي يشهده أكثر من 100 متحدث أجنبي في مجالات عديدة، مشيرًا إلى أن أبناء العلوم الصحية هم ركيزة العمل الصحي في مصر، فهم المسؤولين عن إجراء كافة الفحوصات المعملية، والتي بموجبها يشخص الطبيب المرض في كافة الحالات المرضية.

حضر المؤتمر من مجلس النقابة، عاطف محمد و عماد التباع وجمال حبحوب نواب النقيب العام، وخالد زكي أمين الصندوق، ومحمد حسين نقيب بورسعيد، ومحمد يحي نقيب اسكندرية، وحسن أبو النجا نقيب الغربية، وإيمان منصور عضو مجلس النقابة العامة، وممثلي النقابات الفرعية بعدد من المحافظات.