مستشار رئيس الوزراء: ميكنة الخدمات تمنع 80% من فرص الفساد

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه سعيد للغاية بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال تفقده ميناء الإسكندرية، موضحًا أنه كان سعيد بذكر الرئيس السيسي دولة سنغافورة، «في عالم الإدارة نعتبر سنغافورة أفضل مثال تم فيه إدارة دولة بدون موارد، فهي دولة لم تستقل عن ماليزيا ولكن الأخيرة هي من تركتها»، موضحًا أن الميكنة تمنع 80% من فرص الفساد، وهو ما يحدث في الدول المتقدمة مثل سنغافورة.

ماليزيا كانت تعتبر سنغافورة أبشع منطقة وفصلتها عنها

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الشعوب كانت تقاتل من أجل الاستقلال ولكن ماليزيا كانت تعتبر سنغافورة أبشع منطقة في ماليزيا، وهي من طلبت من سنغافورة أن تنفصل وتكون دولة بمفردها في الستينيات، مؤكدًا أن سنغافورة الآن أصبحت من أهم المراكز التجارية ومن أهم موانئ العالم كله.

المسؤولون في سنغافورة عملوا على تثقيف المجتمع

وأشار مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أن المسؤولين في سنغافورة عملوا على تثقيف المجتمع وتغيير ثقافته من خلال التعليم، فهذه الدولة اهتمت بالتعليم ليس من أجل القراءة والكتابة، ولكن من أجل خلق ثقافة جديدة في المجتمع بين الشباب والأطفال، «المسؤولون في سنغافورة تنبهوا لأهمية تكنولوجيا المعلومات في إدارة شؤون الدولة مبكرًا، وهم من أوائل الدول في استغلال تكنولوجيا المعلومات وهي الميكنة في جميع المصالح الحكومية».

سنغافورة تدار كشركة وليس دولة

وأوضح أن سنغافورة تدار كشركة وليس دولة، إذ أن الحكومة تضع أهدافا محددة على الدولة تعلنها على الشعب، والشعب يحصل على مكافاة من أجل تحقيق الأهداف على مستوى الدولة بالكامل، موضحًا أن سنغافورة في عام 2001 اكتشفوا أنهم وصلوا لأعلى درجة في زيادة الدخل القومي للبلد ولن يستطيعوا أن يزيدوا الدخل القومي إلا لو ارتفع عدد السكان ومساحة الأرض، كما أن سنغافورة قامت باستقدام مواطنين من الدول المجاورة لها.

مصر لديها تجربة ناجحة في الميكنة

وتابع: «سنغافورة من ضيق مساحتهم بدأوا بردم المياه لتكبير الأرض بتاعتهم وعمل مشاريع، ده دفع عدد السكان من 4 ملايين لـ 5 ملايين وشوية، ومساحة الأرض كبرت بردم البحار، واتحولت من بلد معندهاش أي موارد طبيعية إلى اقتصاد قائم على الموانئ وحركة السفن، وأصبحت من أهم موانئ العالم التجارية النهاردة»، موضحًا أن مصر لديها تجربة ناجحة في الميكنة، فمنذ 2015 والمواطن يشعر بطفرة رهيبة في هذا المجال.

وأوضح أن بوابة مصر الرقمية بها أكثر من 100 خدمة يستطيع المواطن الحصول عليها وهو في المنزل، «خلال فترة من 3 لـ 5 سنين أعتقد مصر هتكون وصلت بسرعه شديدة إلى مرتبة عالية في عملية استخدام تكنولووجيا المعلومات في النواحي الحكومية والخدمات الحكومية».