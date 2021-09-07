«المستوردين»: توجيهات السيسي بتطبيق المواصفات الأوروبية تمنع التهريب

قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه ميناء الإسكندرية، بعدم السماح بدخول أي بضائع، إلا طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية، بدءًا من مارس المقبل سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، ويخدم الاقتصاد المصري، فضلًا عن ميكنة التعاملات مع الجمارك.

وزير المالية: هناك نحو 18 ألف مستورد

وأضاف «بشاي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن هناك نحو 18 ألف مستورد كما ذكر تقرير وزير المالية، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من تسجيلهم بحلول أكتوبر، لكن بسبب الحاجة لبعض الوقت، فقد طلب التأجيل لوقت حتى يتم الانتهاء من الإجراءات، موضحًا أن عمليات التسجيل عبر«السيستم» تشهد بعض البطء في الخطى في الإجراءات الخاصة به.

كثير من المستوردين ماضون قدمًا في تسجيل بياناتهم

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة، إلى أن كثير من المستوردين ماضون قدمًا في تسجيل بياناتهم، «الموضوع محتاج شوية وقت، فيه بطء شديد في إدخال البيانات الخاصة بالموردين، لكن رغم ذلك نتابع كشعبة كافة المستوردين، وذلك عبر عقد سلسلة من الندوات لإرساء فهم للمنظومة الجديدة في أذهان المستوردين وأهمية القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مارس المقبل الخاص بمدى جودة المواد المستوردة».

أهمية تصريحات الرئيس السيسي اليوم

وعن العوائد المتوقعة على قطاع المستوردين من خلال المواصفات أو ميكنة الجمارك، أوضح أن إخضاع السلع المستوردة للمواصفات القياسية سيحد من دخول البضائع المغشوشة ويخدم الاقتصاد المصري، وبالتالي يقلص حجم التجارة العشوائية ويعزز من إعادة تنظيم منظومة الاستيراد، كما أن مايكنة الجمارك سيسرع من إجراءات التخليص الجمركي ويمنع التهريب ويقضي على التجارة العشوائية مما يقلل تكدس السلع في الموانيء.

وأوضح أن آلية التنفيذ لا تزال تشهد بعض المعوقات التي يجب القضاء عليها، أهمها ثقل السيستم، أثناء إدخال البيانات لضغط الطاقة الاستيعابية الخاصة به، بالإضافة لوجود بعض المشكلات المرصودة لدى الشعبة من بعض المستوردين في قطاعات مختلفة، الأمر الذي يتطلب وجود مزيد من المرونة لمساعدة المستوردين في توفيق أوضاعه مع السلع القياسية، «مشكلة الشعب أنه قبل دخول القانون حيز التنفيذ، اعتاد توفيق أوضاعه في الدقيقة 90 من المباراة».

المواصفات الأوروبية من أعلى المواصفات العالمية

وأكد عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن المواصفات الأوروبية من أعلى المواصفات العالمية، وهي مهمة للاقتصاد المصري، موجهًا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: «هنعمل كل ما يفيد الاقتصاد المصري ويرفع من شأنه لكن نحتاج بعض الوقت فقط»، موضحًا أن تطبيق معايير أكثر دقة سيزيد الأسعار بالأسواق، ولكن في المقابل السلعة ستتمتع بجودة أعلى قائلا: «الغالي تمنه فيه، يعني هتشتري حاجة بسعر عالي بس بجودة رائعة».