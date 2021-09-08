«المشاط»: نهدف لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في دعم الجهود التنموية

قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن أهم الموضوعات التي يناقشها منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة بناء ما بعد جائحة كورونا؛ لتحقيق الازدهار المشترك والاستدامة.

تحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063

وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه انطلاقا من خصوصية قارة أفريقيا ومواردها الطبيعية وطاقتها البشرية الشابة، يسلط المنتدى الضوء على أهمية تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية؛ لتحقيق الأهداف الأممية على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى أجندة أفريقيا 2063.

تعزيز آليات التمويل الدولي

كما يناقش المنتدى تعزيز آليات التمويل الدولي، بما يحفز عملية حشد الموارد لسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 1% فقط من الأصول العالمية التي تبلغ قيمتها فقط 379 ترليون دولار قادرة على سد هذه الفجوة، مما يتطلب جهدا وتنسيقا وتعاونا غير مسبوق، والبحث عن أدوات تمويلية مبتكرة، ومن بينها التمويل المختلط.

تحفيز دور القطاع الخاص

وتابعت الوزير: «إيمانا منا بأهمية القطاع الخاص بالتنمية باعتباره شريكا رئيسيا يبحث المنتدى أهمية تحفيز دور القطاع الخاص، الذي يمكن أن يقوم به من خلال الشراكات الدولية ليسهم بفاعلية في دعم الجهود التنموية، بالإضافة لبحث سبل التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة».