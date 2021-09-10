حظك اليوم برج الثور الجمعة 10-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الثور تفكير سليما ومنطقيا، لذلك غالباً ما يلجأ له المقرّبين منه لطلب نصيحته عندما يقعون في المشاكل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

اشتباكات محتملة في محيطك، وقد تحمل هموما متعلقة بمسألة مالية أو مهنية، فقط تحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

إذا كنت متزوجا قاوم ميلك للعصبية، وعليك أن تكون صادقا مع نفسك، وأن تعترف بأخطائك.

من أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.