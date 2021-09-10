حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 10-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بأنه شخصية جذابة وملفتة للأنظار، كما أنه متقلب المزاج، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس، ويساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك، ويمنحك طاقة ونشاطا، وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

فينوس وعطارد في منزل الحب.. يعدانك بأوقات عاطفية واجتماعية ممتعة، ويعدانك بتبادل المشاعر والأفكار، فقط لا تتخطَّ الحدود.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.