عقار شبرا المنهار.. إزالة ودعم 10 منازل مجاورة ولجنة لحصر المضارين

أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، قرارها، اليوم الخميس، بإخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وإزالتها، وكذلك ترميم وتدعيم 6 منازل أخرى، فيما أعلنت محافظ القليوبية، في بيان عنها، اليوم، أن أعمال البحث في سجلات الإدارة الهندسية، كشفت عدم وجود رخصة بناء للعقار المذكور، وعدم وجود محاضر مخالفات، حيث أن العقار مباني قديمة عمره 60 عامًا تقريبًا.

تقرير محافظة القليوبية.. إخلاء 15 مواطنا قبيل انهيار العقار

وكشف تقرير محافظة القليوبية حول عقار شبرا المنهار أنه في السابعة مساء أمس، الأربعاء، تلقت المحافظة إخطارًا من غرفة الأزمات، بسقوط جزء من الحوائط الحاملة بالعقار الكائن بشارع 17 الأمير، بمنطقة شبرا المحطة بدائرة حى غرب شبرا الخيمة.

وجاء في التقرير أن العقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق، قامت الأجهزة التنفيذية لحي غرب شبرا الخيمة بإخلاء المنزل من السكان، ويبلغ عددهم حوالي 15 مواطنا، ورفض المواطن «علاء الدبش»، محامي ومالك العقار، مغادرته ما أدى وفاته وثلاثة آخرين.

وعلى الفور، انتقلت القيادات التنفيذية إلى موقع المنزل المنهار ووجهت قوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، إلى رفع الأنقاض والبحث عن ناجين إلى جانب انتشال الجثث، كما وجهت إلى فحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

قيادات القليوبية في موقع عقار شبرا المنهار

وانتقل إلى موقع العقار اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن القليوبية، وقيادات المحفظة والحي، وقوات الحماية المدنية وعلى رأسهم العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، وتم فرض طوقًا أمنيًا حول المنطقة حفاظاً على سلامة المارة واستخراج أربع جثث ورفع الأنقاض.

صرف إعانات للمتضررين

وقررت المحافظة تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب شبرا الخيمة ومديرية الإسكان ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارات المجاورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها حفاظًا على أرواح قاطنيها حيث تقوم بفحص الموقف القانوني للعقار المنهار وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات العاجلة للمضارين.