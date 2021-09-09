أهالي قرية «العتوة» بقطور يشيعون جثمان ضحية «التوك توك» (فيديو)

شيع أهالي قرية «العتوة القبلية»، بمركز قطور، محافظة الغربية، جثمان الطفل «إسماعيل السيد»، 11 عامًا، ضحية جريمة «التوك توك» بدائرة مركز قطور، من مسجد القرية، وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان قبل دفنه بمقابر العائلة.

وطالب أهالي القرية، بالقصاص لإبنهم من المتهم وإعدامه، وذلك بعد غدره بطفل سعى لكسب لقمة العيش، وطلب منه المتهم توصيله لأحد الأماكن خارج العمران، ثم تعدى عليه بالضرب ووثقه بالحبال من يديه وقدميه وألقاه وسط الأراضي الزراعية، ولم يتم العثور عليه إلا بعد مرور 24 ساعة من اختفائه.

وقررت نيابة مركز قطور، حبس المتهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة، واستدعاء المتهم من محبسه، ووجهت له تهم جديدة، ومنها ضرب أفضى للموت.

أسرة الطفل تعلن وفاته

وأعلنت أسرة الطفل «إسماعيل السيد»، وفاته أمس، قبل ساعات من إجراء عملية جراحية داخل مستشفى طنطا التعليمي، لإزالة جلطة بالقلب، وتقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل الراحل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتعرض الطفل إسماعيل السيد للاعتداء من قبل أحد الأشخاص، لسرقة «التوكتوك» قيادته، حيث أقدم المتهم على خطف الطفل وتوثيقه بالحبال لأكثر من 24 ساعة، ما نجم عنه بتر في قدميه ويديه، بسبب منع الحبل وصول الدم إلى أطرافه، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقامت محافظة الغربية بتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي والطبي للطفل، من خلال وحدة حماية الطفل، حيث تم التوجيه من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتدبير أطراف صناعية، ونقله إلى مستشفى قطور المركزي، لإجراء كافة الفحوصات، والاطمئنان على صحته، ثم تم نقله إلى مستشفى جامعة طنطا، عقب التنسيق مع مكتب محافظ الغربية والوحدة العامة لحماية الطفل.

وخضع الطفل لإجراء الفحوص والتحاليل، التي ترتب عليها دخوله المستشفى الفرنساوي بجامعة طنطا، قسم العناية المركزة، لإصابته بصدمة جرثومية في الدم ومشاكل في التنفس ووجود جلطات في عضلة القلب، وفور تجهيزه لإجراء العملية الساعة الرابعة من عصر أمس، وافته المنية قبل إجراء العملية.