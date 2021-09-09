ضبط عاطل عذب «كلبا» في السلام.. والمتهم: بحاول أسيطر عليه وأدربه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام شخص بتعذيب كلب.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فإنه بالفحص أمكن التوصل للسيدة التي نشرت المقطع «مالكة مؤسسة حماية الحيوان»، التي أوضحت أن المقطع المشار إليه تم تصويره بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه «عاطل، مقيم بالعقار محل الواقعة»، وبصحبته الكلب «الظاهر بمقطع الفيديو».

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تدريب الكلب والتمكن من السيطرة عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.