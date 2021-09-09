وزيرة الصحة لـ«الوطن»: «دلتا بلس» ليس الأشرس واللقاحات لها فاعلية ضده

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة للمواطنين بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلة في تصريحات لـ«الوطن»: «اتباع الإجراءات الاحترازية أمر في غاية الأهمية لأنها سلاح فعال للوقاية من الفيروس».

ولفتت إلى وجود ارتفاع في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، والتوقعات بالاستمرار أمر طبيعى، وعلى المواطنين حجز اللقاح للحد من انتشار العدوى، لأن جميع اللقاحات فعالة وآمنة.

وزيرة الصحة لـ«الوطن»: دلتا بلس ليس خطيرا.. وأول حالة لسيدة كانت بسيطة

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: «متحور دلتا بلس ليس الأشرس ولكنه الأسرع في الانتشار، ومتحورات فيروس كورونا أمر طبيعي ولا يجب الخوف منها وهي في جميع دول العالم، واللقاحات أثبتت فعالية ضد متحور دلتا بلس».

وعن عدد حالات مصابي دلتا بلس في مصر، قالت الوزيرة: «الأعداد غير معروفة بمجرد تسجيل حالة واحدة مصابة بالمتحور، الأمر انتهى المتحور دخل البلد، وأول حالة كانت لسيدة تبلغ من العمر 35 عاما وكانت بسيطة جدا ولا تستدعي دخول المستشفيات».

وشددت على أن مصر من الدول التي تعمل على توفير كافة الأدوية الخاصة ببروتوكول مصابي كورونا، والرعاية الصحية تكفي لمصابي الفيروس على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة طلب الرعاية الصحية في توقيت مبكر في حال الإصابة بالفيروس للمساعدة في تقليل معدلات الوفاة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وعن تطعيمات الطلاب في الجامعات، أكدت زايد أن الوزارة سهلت كافة الإجراءات لعملية تطعيم طلاب الجامعات، وبناءً على رغبة وزارة التعليم العالي رسوم استخراج الشهادات لطلاب الجامعات مجانية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الطلاب الوافدين من الخارج متاح لهم التسجيل في خانة أخرى تم تخصيصها لهم في موقع تسجيل لقاح كورونا.

زايد: الدولة حريصة على تنوع مصادر لقاحات كورونا

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان عن الاستعداد لاستقبال لقاحات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، كلقاح فايزر في مصر، مؤكدة أن الدولة حريصة على تنوع مصادر اللقاحات خاصة للمسافرين لأغراض العمل حرصا من الدولة على المصلحة العامة لهم، وكشفت عن التوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية والتى وصلت الى مايقرب من 800 مركز.