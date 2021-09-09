رابط تسجيل لقاح كورونا للطلاب الجامعيين.. 8 خطوات وإجراء استثنائي

طالبت وزارة الصحة وإدارات الجامعات، الطلاب بسرعة الحصول على لقاح كورونا، مشددة على عزمها عدم السماح للطلاب بدخول الحرم الجامعي دون تلقي لقاح كورونا، لتقليل احتمالية الإصابة بين الطلاب أو تعطل منظومة الدراسة الجامعية.

ويبحث العديد من الطلاب خلال الأيام الماضية، عن رابط تسجيل لقاح كورونا للطلاب الجامعيين.

وفي هذا الصدد، تقدم لكم «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، رابط تسجيل لقاح كورونا للطلاب الجامعيين، وخطوات التسجيل.. من خلال موقع وزارة الصحة المصرية، وذلك في السطور التالية.

رابط تسجيل لقاح كورونا للطلاب الجامعيين

قم بزيارة موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال الضغط على هذا الرابط.

- انقر على خيار «التسجيل لطلب اللقاح»، قسم «فئات أخرى».

- كتابة كافة البيانات المطلوبة، مثل الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع.

- يجب تحديد خانة الوظيفة وهي «التعليم والتدريب».

- أكتب رقم الهاتف، لتتلقى رسالة برمز التحقيق على هاتفك المحمول.

- أكتب رمز التحقق وأضغط على استكمال.

- قم بتحميل صورة بطاقة الرقم القومي «هذه الخطوة اختيارية».

- أنقر على الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على القراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

بعد إتمام عملية التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، يجب على الطالب التوجه إلى عيادات الكليات بالجامعة التابع لها لتلقي اللقاح.

- إذا تعذر التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، يتوجه الطالب مباشرة إلى أي من العيادات بالكليات التابع لها، مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي، وسيجري التسجيل له، ومنحه اللقاح على الفور.

يشار إلي أن تلقي لقاح كورونا بجامعة القاهرة، يكون في كليات «الطب البشري وطب الأسنان، والصيدلة، والحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري».