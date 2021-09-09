انتهاء تبطين 105 كيلومترات واستكمال 55 ترعة بقرى كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 105 كيلومترات ترع، ويجري العمل لاستكمال تبطين 55 ترعة في قرى المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين، لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع، ويجري استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، حيث يجري العمل في تبطين 55 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه وردت اعتمادات مالية لتبطين 497 كيلومتر، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تبطين وتأهيل 105 كيلومترات بمدن ومراكز المحافظة، وتمت الترسية على المقاولين والشركات لتبطين وتأهيل 250 كيلومتر ترع، ويجري الترسية لتبطين وتأهيل 240 كيلومتر ترع، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلومتر خلال 4 سنوات، بدأت من شهر يوليو 2020، حتى يوليو 2024.

«نور الدين»: تبطين الترع يحمي الجسور والطرق

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن أعمال تكسية وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات، للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، ووصولها إلى نهايات الترع، التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.