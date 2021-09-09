استجابة لـ«الوطن».. نقل مشرد بشوارع دسوق لدار رعاية بالجيزة

أعلن فريق مبادرة «مجتمع بلا مشردين» في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، نقل الشاب «هاني ع.»، 33 سنة، من أبناء محافظة أسوان، والذي كان يعيش مشرداً في شوارع مدينة دسوق، إلى إحدى دور الرعاية بمحافظة الجيزة.

وقال محمود أبو الحسن، قائد فريق مجتمع بلا مشردين، إنهم لم يجدوا صعوبة في نقل الشاب وإنقاذه دون مقاومة، حيث رحب بفكرة الانتقال إلى دار رعاية، حينما عرض عليه فريق المبادرة، وفريق التدخل السريع، التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، نقله إلى دار «الفريد» في محافظة الجيزة، حيث اتهم أشقاءه بطرده للاستيلاء على ميراثه، ولم يجد أمامه سوى السفر من أسوان إلى دسوق، والاستقرار في الشارع أمام مسجد الدسوقي.

الشاب سعيد بنقله وإنقاذه من التشرد

وعبر الشاب عن سعادته، مؤكداً أنه سعيد بالانتقال للعيش في دار رعاية، مشيراً إلى أنه سيحرص على تعلم حرفة داخل الدار، وقال: «أنا مبسوط إني مبقتش في الشارع وبأشكر كل الناس اللي ساعدتني، وجابولي ملابس وأكل».

ونشرت «الوطن»، في وقت سابق، قصة الشاب «هاني»، في عددها اليوم وعلى موقعها الإلكتروني، وعبر الشاب عن رغبته في الانتقال إلى إحدى دور الرعاية، حيث سيكون هناك في امان، وتابع بقوله: «مش عارف اخواتي عملوا كدا ليه، أنا مش متزوج، وكنا عايشين حياة هادية، لكن الطمع في الميراث السبب، طردوني وخدوا ميراثي، فملقتش مكان أروحه».

وتابع الشاب قائلاً: «أنا بطبعي بأحب الأولياء الصالحين، وكنت بأسمع عن سيدي إبراهيم الدسوقي كتير، فقررت أجي هنا جنبه، لعل الرب ينقذني، وسعيد إني هتنقل دار رعاية».