حظك اليوم برج الميزان الجمعة 10-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يأتي الميزان كسابع برج من الأبراج الاثني عشر من دائرة البروج أي قوس من دائرة مسار الشمس، ويعرفه عن مولود برج الميزان أنه من السهل خداعة، كما أنه من الشخصيات التي تقدر العمل، وتجعله من أولوياته قبل الأسرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزلك الثاني وقد تجد نفسك مشتتا واليوم يجب أن ترتب أفكارك وأعمالك، وتأنّ ماليا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.