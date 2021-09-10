حظك اليوم برج العقرب الجمعة 10-9-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:02 ص | الجمعة 10 سبتمبر 2021
برج العقرب
يعرف عن امرأة برج العقرب أنها صاحبة إصرار وعزيمة عالية يجعلانها قادرة على الوصول إلى أي شيء تريده رغم أي عواق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العقرب مهنيا
القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.
حظك اليوم برج العقرب عاطفيا
اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.