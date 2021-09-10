حظك اليوم برج القوس الجمعة 10-9-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:02 ص | الجمعة 10 سبتمبر 2021
برج القوس
تكره امرأة برج القوس الضغوط والقيود ولا تتردد في مواجهتها بلسان حاد سليط لا يُميّـز شخصاً من آخر، كما أنها امرأة تعشق ممارسة الرياضة والسفر ولقاء الأصدقاء، كما أنها تؤدي الخدمات شرط أن لا يُفرض عليها شيء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج القوس مهنيا
القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تعلن أفكارك وخططك، وتجنّب التعالي.
حظك اليوم برج القوس عاطفيا
قد تميل اليوم للانعزال قليلا.. أنت بحاجة لوقت تراجع فيه نفسك لتتمكن من اتخاذ قراراتك.
ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.