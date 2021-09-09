بالأرقام .. في عيده السنوي الـ69: الفلاح عصب الاقتصاد الزراعي

تحرص الدولة على دعم الفلاح بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التى تظل ركناً رئيسياً من أركان الاقتصاد، حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على توفير حياة كريمة للفلاح، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ورفع معدلات الأمن الغذائى والاستراتيجى للدولة، وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.