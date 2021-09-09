الأجهزة الأمنية تنقذ 100 شخص من الغرق على مركب نيلي بالدقهلية

أنقذت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، والحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري، نحو 100 شخص، من المترددين ومستقلي مركب نيلي ثابت بشارع الجمهورية أمام جامعة المنصورة.

كما تواصل القوات جهودها لإعادة المركب مرة أخرى لمكانه الطبيعي بعد أن مال وسط النيل، وعلى الفور تم إنقاذ جميع ما بداخله وجار حصر الأشخاص الذين ترددوا عليها للتأكد من وجود مفقودين أم لا، ولم يتم إعلان حالات وفاة أو إصابات حتى الآن.

الأجهزة الأمنية تنقذ مطعما عائما من الغرق

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بميل وغرق أحد المطاعم العائمة في منطقة الكورنيش بمدينة المنصورة، وعلى الفور انتقل فريق أمني إلى مكان الحادث للفحص والتأكد من البلاغ وملابسات الواقعة وتم تحرير محضر وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.