تفاصيل صفقة شراء بيل جيتس نصف حصة الوليد بن طلال في فورسيزونز

سيطرت صفقة المليارير بيل جيتس، حول قيامه بشراء نصف حصة الوليد بن طلال في سلسة فنادق فورسيزونز، على المشهد خلال الساعات الماضية.

قيمة الصفقة

وأعلنت شركة «Cascade Investment»، التي تدير ثروة مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، أنه سيشتري حصة أغلبية في سلسلة فنادق فورسيزونز مقابل 2.21 مليار دولار.

حجم الصفقة

يبلغ حجم الصفقة نصف حصة الأمير السعودي الوليد بن طلال في سلسلة فنادق فورسيزونز، لترتفع حصة «غيتس» بعد هذه الصفقة إلى 71.25% بدلا من 47.5%، وحتى تبلغ قيمة فورسيزونز السوقية نحو 10 مليارات دولار.

موعد إتمام الصفقة

من المتوقع أن يتم الإنتهاء من الصفقة في يناير 2022، وهي صفقة تمثل نقطة محورية في مسيرة فور سيزونز، وتؤكد على التزام شركة Cascade بتزويد فورسيزونز بالموارد لتسريع نموه وتوسيع أهدافه الاستراتيجية.

حصة الأمير الوليد بن طلال الحالية

بعد إتمام الصفقة ستبلغ حصة الأمير الوليد المتبقية 23.75%، من خلال شركته الاستثمارية، شركة Kingdom Holding Co.

حصة مؤسس فور سيزونز

وسيحتفظ مؤسس ورئيس مجلس إدارة فور سيزونز، ايزادور شارب، أيضًا بحصته البالغة 5% من خلال شركة Triples Holdings Limited.

انتعاش قطاع رحلات الأعمال

ويرى غيتس أن هذا الإستثمار، هو رهان على انتعاش قطاع رحلات الأعمال إلى المدن الكبرى، التي عانى خلال الجائحة.

وتم إغلاق حاليًا فندقين على الأقل من فنادق فورسيزونز، بما في ذلك الفندق الواقع في وسط مانهاتن، لكن يخضع هذا الفندق الآن، الذي يملكه مؤسس Beanie Baby، الملياردير تاي وورنر، لأعمال صيانة كبيرة، وفقًا لموقعه الإلكتروني.

ومع ذلك، أفاد أحد المطلعين على القطاع لفوربس، أن الفنادق الفاخرة مثل فورسيزونز تخسر المال ما لم تعمل بمعدلات إشغال عالية جدًا.