الشرطة الإسبانية تعتقل أحد المقربين من الرئيس الفنزويلي الراحل تشافيز

اعتقلت الشرطة الإسبانية، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية، هوجو كارفاخال، المطلوب للولايات المتحدة، حيث وافقت مدريد على تسليمه لـ واشنطن.

ونشرت الشرطة الإسبانية، مقاطع فيديو لاعتقال كارفاخال، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن اعتقاله، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية سيمثل أمام محكمة إسبانية اليوم

من جانبها، أشارت ماريا دولوريس أرجيليس، محامية كارفاخال، إلى أن موكلها سيمثل أمام المحكمة الإسبانية، اليوم الجمعة، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكارفاخال، هو جنرال فنزويلي متقاعد، وأحد المقربين من الرئيس الراحل هوجو تشافيز، فيما اتهمته الولايات المتحدة بالتورط في تجارة المخدرات، وطالبت إسبانيا حيث يقيم منذ فترة، بتسليمه.

ووافقت المحكمة الإسبانية على تسليم كارفاخال، للولايات المتحدة قبل نحو عامين.

Detenido esta noche en #Madrid el "Pollo Carvajal", prófugo de la justicia y buscado para su extradicción a #EEUU. Vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza.#SomosTuPolicia pic.twitter.com/U7D7iKkQDg — Policía Nacional (@policia) September 9, 2021

عربيا، أصدرت محكمة جزائرية، أمس الخميس، حكمها في حق شاب يدعى فاروق بوجملين وأصدرت أمرا دوليا لاعتقاله، فيما قالت وسائل إعلام جزائرية، إن محكمة الحراش أدانت الشاب فاروق بوجملين المدعو «ريفكا» بعقوبة عامين حبسا نافذا مع صدور أمر بالقبض الدولي عليه.

وريفكا متابع بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في قضية الوكالة السياحية «سمرقند».

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن المتهم صدر في حقه أمر بالاعتقال رفقة مجموعة من المتهمين في القضية.

شرطة «مكة المكرمة»: توقيف نيجيرية أساءت لسكان إحدى مناطق المملكة

وفي السعودية، أعلنت شرطة «مكة المكرمة»، توقيف امرأة أساءت لسكان إحدى مناطق المملكة بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، وقالت في بيان نشرته عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويتها.

وأضافت شرطة «مكة المكرمة»، أن المرأة مقيمة في العقد الثاني من العمر من الجنسية النيجيرية، مشير ة إلى أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها لفرع النيابة العامة.

وبثت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في منصة «سناب شات» مقطعا المتهمة، فيما تم حجب صوتها ووجهها، دون الكشف عن محتوى الفيديو وما تضمنه من إساءات أو المنطقة التي أهانت المتهمة سكانها.

وفي تونس، ظل قضية إختفاء 120 طنا من النفايات الطبية من مستشفى الهادي شاكر في صفاقس، منذ عام لغزا محيرا رغم تعهد القضاء بالملف بعد رفع الوكالة الوطنية لحماية المحيط شكوى بهذا الخصوص.

وقالت إذاعة «موزاييك» التونسية إن اكتشاف مصالح الشرطة البيئية في صفاقس مخزنين عشوائيين داخل حي سكني وسط المدينة بداخله أكثر من 300 طن من النفايات الطبية الخطرة، أعاد تسليط الضوء على القضية وأثار عدة نقاط استفهام حول اختفاء كميات هامة من النفايات الطبية من ساحة مستشفى عمومي والأطراف الضالعة في هذه الجريمة البيئية.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة ببلدية صفاقس راوية عميرة، إن لوبي فساد بيئي يقف وراء الملف بالنظر إلى حجم الأرباح التي يمكن أن الحصول عليها من خلال التصرف في هذه النفايات.

وتم حجز عشرات الأطنان من النفايات الطبية الخطيرة مخزنة بمستودعين عشوائيين كائنين بمنطقتي حي الحبيب وسيدي سالم وسط مدينة صفاقس، مساء الاثنين الماضي، على ذمة صاحب شركة للتصرف في النفايات، فيما تم إلقاء القبض على صاحبهما.