تنفيذ 81 كم من مشروع رصف طريق الجارة أم الصغير بمطروح

أعلن اللواء آمون مرتضى أبوعمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، عن قرب الانتهاء من رصف الطريق المؤدي إلى واحة الجارة أم الصغير، جنوب مدينة مرسى مطروح، وجارى تكثيف العمل حاليا والدفع بمعدات رصف لسرعة التنفيذ في الأجزاء المتبقية من مشروع رصف الطريق الهام والحيوى والذى يربط أبناء الواحة بالعالم الخارجى، خاصة مدينة مرسى مطروح.

تفاصيل مشروع رصف طريق واحة الجارة - بئر النص

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجهاز يستكمل العمل فى طريق «الجاره - بئر النص»، ليكون زمن الوصول من واحة الجارة إلى مدينة مرسى مطروح حوالي ثلاث ساعات فقط وتختصر أوقات طويلة عن الوضع السابق، والمشروع بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه ينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي.

جهود تنفيذ مشروع رصف طرق «الجارة - بئر النص»

وقدم رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي الشكرا للقوات المسلحه وأجهزتها لتعاونها المثمر وتذليل العقبات والجهود المخلصة لمجموعة الإشراف من المهندسين من جهاز التعمير على تنفيذ المشروع من منطقة تنفيذ سيوة، والمكتب الفني بجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى.

وأشار إلى أن المشروع أعمال التنفيذ تسير بشكل جيد وجرى الإنتهاء من رصف 81 كم من الأسفلت، وجارى العمل فى طبقات الأساس الجديدة والأعمال الصناعية.