تفاصيل وفاة الطفل «إسماعيل» ضحية الخطف بالغربية.. جلطة بالقلب بعد بتر أطرافه

كشف تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة الطفل «اسماعيل السيد»، 13 عاما، ابن قرية العتوة بقطور، في محافظة الغربية، الذي توفي مساء الأربعاء داخل مستشفى طنطا التعليمي العالمي قبل ساعات من إجراء العملية، أن أسباب الوفاة بسبب توقف عضلة القلب نتيجة جلطة إلى جانب تسمم في الدم.

تفاصيل وفاة الطفل اسماعيل ضحية الخطف.. جرثومة بالدم ومشاكل تنفس

وقرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأسبوع الماضي توفير كافة أوجه الدعم الاجتماعية والطبية له من خلال وحدة حماية الطفل، حيث تم التوجيه بتدبير أطراف صناعية ونقله إلى مستشفى قطور المركزي لإجراء كافة الفحوصات، والاطمئنان على صحته ثم تم نقله إلى مستشفى جامعة طنطا، لخطورة حالته الصحية حيث تبين بعد إجراء الفحوص والتحاليل إصابته بصدمة جرثومية في الدم ومشاكل في التنفس ووجود جلطات في عضلة القلب.

تفاصيل وفاة الطفل اسماعيل ضحية الخطف.. التجهيز للعملية

كان مستشفى طنطا التعليمي العالمي على موعد في الرابعة عصر الأربعاء الماضي من أجل إجراء عملية جراحية للطفل اسماعيل السيد ضحية الخطف، لإزالة جلطة بعضلة القلب، وعمل المستشفى مبكرا على تجهيز وتحضير الطفل للعملية، غير أن الطفل فارق الحياة قبل ساعات من إجراء العملية، بعد معاناة طويلة مع الألم والوجع استمرت أكثر من 3 أشهر، يعاني فيها من آثار توثيق يديه وقدميه من قبل المتهم ما أصاب الأطراف بالشلل وعدم وصول الدم للأطراف وأدى إلى بتر أطراف اليدين والقدمين، متأثرا بإصابته بصدمة جرثومية في الدم ومشاكل في التنفس ووجود جلطات في عضلة القلب.

تفاصيل وفاة الطفل اسماعيل ضحية الخطف

يذكر أن اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز قطور بالعثور على طفل وسط الزراعات بقرية العتوة، موثق بالحبال في اليدين والقدمين، وتبين أنه يدعى إسماعيل السيد، يعمل على توك توك، والده، وطلب منه أحد الأشخاص، توصيله إلى أحد الأماكن خارج العمران، وعمل على خطف الطفل وتوثيقه بالحبال لأكثر من 24 ساعة، ما نجم عنه بتر في قدميه ويديه، بسبب منع الحبل وصول الدم إلى أطرافه، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل وفاة الطفل اسماعيل ضحية الخطف.. المحافظ ينعي

وشيع أهالي قرية العتوة بقطور جثمان ابنهم الطفل إسماعيل ضحية خطف التوك توك، بعد صلاة الجنازة عليه أمام أحد مساجد القرية، بمشاركة الآلاف، وجرى دفنه بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والمطالبة بالقصاص.

من جانبه نعى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ببالغ الحزن والأسى الطفل إسماعيل السيد، وتقدم إلى اسرته بخالص العزاء والمواساة داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.