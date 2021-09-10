إلغاء انتخابات نادي بلدية المحلة بعد تراشق بالألفاظ بين مؤيدي المرشحين

أعلن المحاسب محمد الألفي رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة القضائية المشرفة ألغت سير عمليات التصويت في انتخابات مجلس الإدارة 2021 - 2022، بسبب عدم الالتزام بالقواعد والشروط الانتخابية من جهه المرشحين والمندوبين.

وكان سباق انتخابات مجلس إدارة النادي، قد شهد منافسة شرسة بين قائمتي المحاسب مصطفى محمود الشامي، والمحاسب مصطفى السامولي، وعدد من المستقلين، وكانت الانتخابات تسير بشكل طبيعي حتى وقت صلاة الجمعة.

تعليق التصويت وقت صلاة الجمعة

وقرر المستشار المشرف على الانتخابات تعليق التصويت لحين الانتهاء من صلاة الجمعة، واستأنفت اللجنة القضائية عملية التصويت عقب صلاة الجمعة، بعد تراشق بالألفاظ والسباب بين مؤيدي المرشحين المستقلين وأعضاء القائمتين، بسبب «وجود مرشحين بالتزوير، ووضع أصوات غير صحيحة في الصناديق».

رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات يعلن إلغاءها بسبب المشادات بين مؤيدي المرشحين

وقرر رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إلغاءها وإخطار مديرية الشباب والرياضة بالغربية، وجرى إخراج صناديق الاقتراع من النادي تحت حراسة أمنية مشددة حفاظا على الصالح العام، على أن يجري تحديد موعد آخر لإتمام عمليات التصويت في إطار قانوني ومنتظم يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع خلال الأيام المقبلة.