محامي الطفلة ضحية الدهس بدمياط: قيدت «إصابة خطأ».. ووالدها: مصابة بكسر في الجمجمة والحوض

قال علي شتيه، محامي ضحية واقعة الدهس، في تصريح لـ«الوطن» إن النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط وإحضار المتهم والسيارة المستخدمة في الحادث، وجرى ضبط السيارة بالفعل ومعاينة مكان الحادث.

وأوضح شتيه، أنه بعد تفريغ الكاميرات قيدت الواقعة «إصابة خطأ»، مشيرا إلى أن العقوبة القانونية للمتهم تتمثل في الحبس من يوم لـ 3 أيام كجنحة، وجار نقل الطفلة لمستشفى مجهز في القاهرة لاستكمال علاجها وذلك بعد إجراء عملية جراحية لها في الحوض.

والد الضحية: ابنتي مصابة بكسر في قاع الجمجمة والحوض

وحكى «أحمد» والد الطفلة الضحية، في حديثه لـ«الوطن» تفاصيل الحادث، قائلا: «كنا خارج المنزل أنا وزوجتي جاء لنا اتصال هاتفي يفيد دهس سيارة لابنتي ونقلها للمستشفى، دخلنا في حالة انهيار ولا نعلم إلى أين نقلت طفلتنا، توجهنا لمستشفى 107 بمدينة رأس البر والتي رفضت استقبالها، وجدنا أن المستشفى غير مجهز وقمنا بنقلها لمستشفى حكومي آخر ولكن واجهتنا نفس المشكلة ولم تستقبل طفلتنا، ثم نقلت طفلتي لمستشفى الصفا الخاصة وأجريت لها الأشعة والفحوصات لتنقل لغرفة العناية المركزة لمدة يومين، ثم فوجئنا بهم يقولون حالتها استقرت ليتبين فيما بعد أن البنت مصابة بكسر بقاع الجمجمة ومركبة قسطرة فضلا عن كسور في الحوض، وطبيب العظام طالب بالراحة التامة لها لوجود كسور في الحوض ولا يمكن أن أخرج بها من المستشفى لنتوجه لمنزلنا»، وأوضح الأب الأب أن تأثير الحادث على ابنته نتج عنه كسر بقاع الجمجمة أثر بشكل كبير على الجهاز العصبي وأحدث اعوجاجا في الفم وتغيير في الوجه وفقدان السمع بالأذن اليمنى وإصابتها بالعصب السابع وكسر في مشط القدم الثاني والثالث.