محافظ مطروح: إنشاء مدرسة ثانوية في سيوة بتوجيهات رئاسية

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، لإنشاء مدرسة ثانوية لخدمة أبناء قرية «المراقي»، التابعة لمركز ومدينة سيوة، والقرى المحيطة لها، لتخفيف معاناة طلاب القرية في السفر إلى مدينة سيوة، لمسافة تصل إلى 23 كيلومتراً، وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالتعليم الثانوي، ومنع التسرب من التعليم.

وأعلن محافظ مطروح، خلال زيارته لمركز ومدينة سيوة، اليوم السبت، موافقة اللوء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإنشاء مدرسة المراقى الثانوية كمدرسة كاملة وليس ثلاث فصول فقط لتشمل جميع الأنشطة والنشاطات التعليمية.

مدرسة ثانوية بالمراقي في سيوة بدلاً من فصول

وأكد المهندس حسن سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة مطروح، أن رئيس هية الأبنية التعليمية وافق على إنشاء مدرسة المراقي الثانوية كمدرسة متكاملة تخدم العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية بجميع أنشطتها، في إطار توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالي مطروح، وهي بمثابة هدية من هيئة الأبنية التعليمية لأبناء قرية المراقي في سيوة.

محافظ مطروح: توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن جميع الجهود المبذولة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم في مختلف القطاعات، خاصةً القطاع التعليمي، وأوضح أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المجالات، مع الحرص على الوصول إلى أقصى القرى والتجمعات السكانية البعيدة في القرى والنجوع والمناطق النائية، والوصول لأبعد نقطة في المدن الحدودية المصرية، لتقديم جميع الخدمات لأهلنا في سيوة والسلوم وسيدي براني، وجميع المناطق الحدودية مع الشقيقة ليبيا.