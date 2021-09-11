القبض على «بلطجي» صاحب فيديو الإتاوات بالنزهة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين؛ للحصول على مبالغ مالية مقابل «ركن» سياراتهم بالقاهرة.

القبض على المتهم

وتم فحص الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه بتهمة ممارسة البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين.

ونسبت النيابة العامة للمتهم تهم البلطجة وفرض الإتاوات وإرهاب المواطنين وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، بعد أن اعترف بتفاصيل الجريمة خلال جلسة التحقيق التي استمرت 3 ساعات.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو في الغربية

كانت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، أصدرت بيانًا منذ يومين، كشفت خلاله عن تفاصيل مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن مشاجرة في مركز بسيون بالغربية، تحت عنوان «ضرب وسحل سيدة بسيون وإنقاذها من الموت».

بالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهما على الآخر بالضرب بـ«عصى خشبية» نتج عنها إصابة 3 سيدات من الطرفين، وذلك على إثر خلافات جيرة بينهم، لقيام سيدة بإلقاء القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، مما أثار حفيظتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.