جارديان: اتهام رسمي لابن ملكة بريطانيا باغتصاب فتاة أمريكية

أبلغت محكمة نيويورك، دوق يورك، الأمير أندرو، بشكل رسمي بالشكوى المقدمة ضده في محكمة بنيويورك، كما يقول محامو فيرجينيا روبرتس جوفري، التي تزعم أنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع ابن الملكة إليزابيث عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وذلك حسبما كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وأظهرت وثيقة تم وضعها في محكمة أمريكية أنه تم إبلاغ الأمير أندرو بالأوراق الخاصة بدعوى جوفري، في منزله، رويال لودج، في وندسور في 27 أغسطس الماضي، وتم قبول الإفادة من قبل ضابط شرطة العاصمة عند بوابات العقار في الساعة 9:30 صباحًا، بعد أن تم رفضها في اليوم السابق، وفقًا للوثائق.

قصر باكنجهام: لا تعليق

وأحال قصر باكنجهام صحيفة «جارديان» إلى وكالة علاقات عامة خارجية تمثل دوق يورك بعد طلبها الحصول على تعليق، ثم رد متحدث باسم هذه الوكالة لاحقا، قائلا: «لا تعليق».

ورفعت جوفري دعوى قضائية ضد أندرو في أغسطس، واتهمت أندرو بالاعتداء عليها جنسيا في منزل سيدة الأعمال البريطانية جيسلين ماكسويل في لندن وفي عقارات مملوكة لرجل الأعمال الأمريكى جيفري إبستين، الذى اتهم بسوء السلوك الجنسى بحق قاصرات وانتحر في سجنه في نيويورك.

أندرو ينفي ممارسة الجنس

ونفى "أندرو" بشكل قاطع ممارسة الجنس مع روبرتس، ووصف قصر باكنجهام هذه المزاعم بأنها كاذبة ولا أساس لها.

ويدعي الادعاء القانوني أن جوفري أُجبرت بتهديدات صريحة أو ضمنية من قبل جيفري إبستين وماكسويل / أو الأمير أندرو على الانخراط في أفعال جنسية مع الأمير أندرو، وخشيت الموت أو الإصابة الجسدية لنفسها أو لغيرها وتداعيات أخرى لعصيان إبستين وماكسويل والأمير أندرو بسبب صلاتهم القوية وثروتهم وسلطتهم.

كما تدعي الدعوى القضائية أن أندرو كان يعلم أنها ضحية للاتجار بالجنس، وأنها عانت - ولا تزال تعاني - من ضائقة وأذى نفسى كبير.

ماكسويل تنفي الاتجار بالجنس

ودافعت ماكسويل التي تواجه المحاكمة في نيويورك في نوفمبر، بأنها غير مذنبة في تهم الاتجار بالجنس فيما يتعلق بتورطها المزعوم مع إبستين.

وفي أغسطس تم الإقرار بأن أندرو يعتبر «شخصًا مهمًا أو ذا صلة» في التحقيق مع إبستين، الذي توفي في السجن في عام 2019 ، ومع ماكسويل.

وقالت الصحيفة إنه يتم استخدام عبارة «شخص ذو صلة» من قبل جهات إنفاذ القانون للإشارة إلى شخص لم يتم القبض عليه أو اتهامه رسميًا بأي جريمة، ولكن يمكنه الإشارة إلى شخص قد يكون لديه معلومات من شأنها أن تساعد في التحقيق.