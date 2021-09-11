البرلمان العربي يشيد بإطلاق السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها تمثل خطوة نوعية، وإنجازًا جديدًا، من شأنه أن يعزز المنظومة المصرية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تأتي ترجمةً لإرادة القيادة السياسية في إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن مشاركة العديد من مؤسسات الدولة المصرية في إعداد هذه الاستراتيجية على مدار عام كامل، ومراعاتها للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتوصيات المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، يعكس العمل الدؤوب والجهد الراقي والمتميز، والإصرار على أن تكون استراتيجية وطنية بمواصفات ومعايير عالمية.

وشدد العسومي على اهتمام البرلمان العربي بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العربي، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، ستكون إحدى المرجعيات الرئيسية لعمل البرلمان العربي في هذا المجال.