إصابة طفلة اصطدمت بها «فيسبا طائشة» في طنطا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر اصطدم دراجة نارية «فيسبا»، بطفلة في العقد الأول من عمرها، أثناء سيرها برفقة والدتها، مما تسبب في طرح الطفلة أرضاً، وإصابة الطفلة بكدمات وجروح، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من الفيديو أن الحادث وقع في شارع «القاضي»، التابع لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، وأن الطفلة المصابة تُدعى «بسنت»، كانت برفقة والدتها، عندما صدمتها «فيسبا طائشة»، كان سائقها يقودها بسرعة جنونية، في منطقة الحادث، مما تسبب في اصطدامه بالطفلة، التي كانت برفقة والدتها.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية لسرعة ضبط سائق الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حتى يكون عبره لغيره من المستهترين بأرواح المواطنين.

وشهدت قرية «صالح»، التابعة لمركز طنطا، واقعة مؤسفة في وقت سابق، تمثلت في مصرع الشاب «محمد عبد العال»، وذلك قبل ساعات من عقد قرانه، و20 يوماً على حفل زفافه، وذلك في حادث سير بين دراجة نارية خاصته وسيارة ميكروباص، بالقرب من موقف «سبرباي».

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يتضمن وقوع حادث سير بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص، في «سبرباي»، مركز طنطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث التصادم بين دراجة نارية يستقلها «محمد عبد العال»، مقيم في «عزبة صالح»، التابعة لقرية «منشأة الأوقاف»، مركز طنطا، وسيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية.

تم التحفظ على الجثة وقائد السيارة الميكروباص، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم تشيع جثمان المتوفي ودفنه بمقابر العائلة في القرية.