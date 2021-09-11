وزير العدل عن إلغاء خانة الديانة في البطاقة: «عاوزنا نرجع لورا؟»

أجاب المستشار عمر مروان وزير العدل، عن تساؤلات بعض المواطنين عن كيفية إبرام عقود الزواج في الماضي، قبل وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي: «يعني قبل ما يكون فيه مأذون الناس كانت بتتجوز ازاي؟، الدنيا بتطور، ولما بنتطور والأعداد تزداد نحتاج الإثبات القانوني الرسمي، كل ما الدولة تطلع قدام نرجعها لورا؟ لا بد من وجود وسيلة قانونية محترمة تحدد الديانة لتسهيل التعامل مع الحقوق، ولا يوجد أيسر من وضع خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي التي يتعامل بها كل الشعب».

خانة الديانة في البطاقة مهمة بسبب تشابه أسماء المسلمين والمسيحيين

وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن وجود خانة الديانة في البطاقة مهم بسبب تشابه الأسماء بين المسلمين والمسيحيين في مصر، والتعامل مع أمور الزواج والطلاق والميراث، كما أن وضع خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي هو أمر ينص عليه الدستور، كما أن إزالتها نهائيًا أمر غير جائز.

حذف خانة الديانة من البطاقة أمر غير جائز

وأشار وزير العدل، إلى أن إزالة خانة الديانة من البطاقات أمر غير جائز، بسبب عدم وجود قانون واحد يطبق على كل المصريين في الأحوال الشخصية، مشددًا على أهمية وجود تلك الخانة في أي مستند رسمي، فوجود الخانة يتعامل مع مسائل الأحوال الشخصية كما ورد بالدستور، متسائلًا : «كيف يتصرف المواطنون في تلك الأحوال بدونها؟».