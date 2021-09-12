أسرة المهندس المتوفي: آخر مرة راح لصاحبه اللي مشغل عنده نص مليون جنيه

لا يزال الحزن يخيم على رواد السوشيال ميديا، عقب العثور على جثة المهندس المختفي أحمد عاطف، بعد غياب دام لأكثر من 10 أيام، حيث عثر الأهالي على جثته ملقاة أسفل كوبري جامعة المنصورة أمام نهر النيل بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

أسرة المهندس: كان يحب أن يستثمر أمواله في التجارة

أشرف الزيني، ابن شقيق المهندس المتوفي، أكد أن عمه المهندس أحمد عاطف، كان يجهز لافتتاح مكتب للاستشارات الهندسية قبل وفاته بفترة قليلة، فضلا عن أنه كان يحب أن يستثمر أمواله في التجارة مع صديق قريب منه للغاية.

وأوضح «الزيني» أن أسرة المهندس المتوفي لا تتهم أحدا بقتله إلى الآن، وتنتظر نتائج تحقيقات النيابة: «إحنا مش بنتهم حد بقتله، بس آخر مرة كان موجود عند صاحبه اللي مشغل معاه ما يقرب من نصف مليون جنيه، وكان رايح يجيب 80 ألف جنيه منه عشان ولادة زوجته، ومن بعدها والأخبار انقطعت عنه».

الأسرة تعيش حالة من الحزن الشديد

وأشار إلى أن أسرة المهندس المتوفي تعيش حالة من الحزن والاكتئاب الشديد بسبب وفاته بهذه الطريقة، مؤكدا أن الجثة ظهرت على سطح المياه دون مساعدة أحد من المنقذين: «مرة واحدة الجثة ظهرت على المياه، بس إحنا مش هنسيب حقه».

الزوجة تكشف تفاصيل آخر مكالمة

وكانت قد نشرت زوجة المهندس المتوفي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا اعتبره البعض رسالة الوادع قائلة: «11 يوم النهاردة وأنت بعيد عن العين، لكن مش بعيد أبدًا عن بالي وقلبي يا حبيبي، 11 يوم لا شوفتك ولا سمعت صوتك من آخر مكالمة قبل ما تغيب».

وتابعت الزوجة: «نفسي أشوفك ونفسي تشوف كنان، وسليم بكره هيستلم شهادة ميلاده وإمبارح المفروض كان سبوعه، والله بسبب غيابك ما خدت بالي إن سبوع سليم كان إمبارح».