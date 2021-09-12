منتخب الصم والبكم قبل انطلاق بطولة أفريقيا: طموحاتنا كبيرة ونحتاج لدعم

حب كرة القدم شعور يولد مع الشخص فيجد نفسه منجذيُا للكرة، تسعده رؤيتها ويفرحه مداعبتها، يراوغ الحجارة في الشوارع ويرى نفسه مثل لاعب كبير يهتف الجمهور باسمه ويرتدون قميصا برقمه، ذلك الحلم لا يكلف صاحبه سوى أن يعيشه حتى ولو كان فاقدا لبعض صفات لاعب الكرة الأساسية، لذا كانت الساحرة المستديرة حلما للعديد من فاقدي السمع والكلام، ولأن لغة الكرة واحدة بين كل الشعوب ظهر في مصر لاعبون مميزون من الصم والبكم، حيث تم تكوين منتخب مصر للصم من أفضل عناصرهم، ويعيشون حاليا في مهمة تشريف بلادهم في بطولة أفريقيا للصم والبكم للكرة في نيروبي بكينيا.

لاعبو منتخب الصم والبكم يروون كواليس تحضيرهم للبطولة

عمرو الشربيني، خط وسط منتخب مصر للصم والبكم، يروي كيف حضر المنتخب قبل بطولة أفريقيا، قائلًا إن اللاعبين والجهاز الفني خاضوا معسكرا مغلقا في المركز الأولمبي بالمعادي، للتحضير للـ«كان»، تلك البطولة المؤهلة لأولمبياد البرازيل في مايو عام 2022، والتي تبدأ من اليوم 12 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر.

وأضاف «عمرو» لـ«الوطن»، أن لاعبي المنتخب يبذلون مجهودا كبيرا في التجهيز للبطولة التي ستؤهلهم لأولمبياد البرازيل، لافتًا إلى أن البعثة سافرت يوم الجمعة الماضية إلى نيروبي عاصمة كينيا، وسط آمال كبيرة بتحقيق البطولة وجلب الكأس لمصر وإثبات جدارتهم في تمثيل الفراعنة.

وأشار «عمرو»، إلى أن المنتخب يحتاج إلى دعم الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا «الحاجات دي بتفرق جدا نفسيا معانا، نفسنا الناس تعرفنا وتتابعنا في البطولة، وتشجعنا ناخد مركز عشان نصعد للأولمبياد في البرازيل بإذن الله».

وأكد نجم المنتخب المصري أن اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب المكون من المدير الفني كابتن شوكت النجار، والمدرب العام كابتن علاء عيسي، والإداري كابتن نجاح عشاوي، والطبيب حمادة حسني، يعملون على حلم واحد وهو تحقيق بطولة أفريقيا والصعود لأولمبياد البرازيل لرفع علم مصر عاليا.

لاعب منتخب مصر: محتاجين اهتمام أكبر.. ودعم اللجنة البارالمبية ضعيفا

من جانبه، شرح سعيد مكاوي، لاعب منتخب مصر للصم والبكم، طريقة اختيار لاعبي المنتخب، قائلًا إن هناك 65 فريقا في دوري الصم والبكم للدرجتين الأولى ممتاز والثانية، يختار الجهاز الفني 30 لاعبا من بينهم لتكوين قوام المنتخب، ثم يتم تصفيتهم بعد التجمع إلى 23 لاعبا فقط.

وعبر «سعيد» لـ«الوطن»، عن حزنه من عدم وجود اهتمام مناسب من اتحاد الكرة لبطولة مهمة يمثل فيها اللاعبون اسم مصر في الخارج، موضحًا أن المنتخب يحتاج دعما ماديا أيضًا لأن الدعم الذي يتلقونه من اللجنة البارالمبية ضعيف للغاية، متمنيا أن يكون هناك اتحاد كرة خاص بالصم والبكم مبني على لوائح محددة ونظام.