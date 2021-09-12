رحلت في ذكرى وفاة والدها.. من هي إيمان خيري شلبي؟

رحلت الفنانة إيمان خيري شلبي، ابنة الكاتب الراحل خيري شلبي، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنه زوجها الكاتب والسيناريست حاتم حافظ، والذي طالب الحاضرين في مراسم تشييع الجنازة بعدم ارتداء اللون الأسود.

وكتب حاتم حافظ في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلًا «إيمان راحت عند اللي خلقها»، متابعا: «صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر.. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود».

وعانت إيمان خيري شلبي من مرض السرطان حيث نُقلت إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات بالقاهرة، منتصف أغسطس الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية، وفقا لما نشره الفنان محمد صلاح عبر حسابه على «فيسبوك»، في ذلك الوقت، قائلًا: «ادعولها ربنا يشفيها ويرجعها لبيتها وأولادها وزوجها المحترم، ويعافيها من هذا المرض اللعين، فهي بين أيادي الرحمن في العناية المركزة».

وعانت «إيمان» من تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، حيث مُنعت عنها الزيارة تماما، وظلت في العناية المركزة أكثر من 25 يوما قبل رحيلها.

إيمان خيري شلبي تتحدث عن والدها في ذكرى رحيله

من هي إيمان خيري شلبي؟

إيمان هي الابنة الصغرى للكاتب والروائي الراحل خيري شلبي، الذي رحل عن عالمنا في 9 سبتمبر عام 2011، ورحلت عن عالمنا بعد أيام من ذكرى رحيل والدها العاشرة.

عملت إيمان شلبي في الفن في بداية حياتها بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية، فشاركت في عدد من الأعمال الدرامية كان منها مسلسل «الوتد»، و«القضاء في الإسلام»، وكان آخر أعمالها مسلسل «الكومي» إنتاج عام 2001، وتزوجت من الدكتور حاتم حافظ السيناريست والأستاذ بأكاديمية الفنون.