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معلمة مصرية تحصل على جائزة أفضل معلم منجز ومبدع بالهند

كتب:

حسن صالح
12:21 م | الأحد 12 سبتمبر 2021
معلمة القليوبية

معلمة القليوبية

حصلت غادة حسن، معلمة اللغة الإنجليزية ورئيس وحدة التدريب والجودة بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات بنها في محافظة القليوبية على جائزة أفضل معلم منجز ومبدع للعام 2021 من مؤسسة «أديوكوز» للدراسين والباحثين وجامعة «كزموس» الدولية بالهند، وهى جائزة تمنح للمعلمين الذين لديهم شغفا بتطوير التعليم ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية، وذلك في منافسة مع  الكثير من المعلمين المرشحين من البلدان العربية والأجنبية.

المعلمة المصرية أستاذة للغة الإنجليزية من 20 عاما 

وقالت المعلمة غادة حسن، في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أعمل معلمة لغة أنجليزية منذ أكثر من 20 عاما وقد حصلت على لقب معلم ميكروسوفت خبير لأكثر من 3 سنوات متتالية من شركة ميكروسوفت العالمية، وأعمل بالتدريب كمدرب معتمد على العديد من المنصات التعليمية الخاصة بدمج التكنولوجيا بالتعليم، وسفير أيضا لهذه المنصات ومنها منصة ويكلت ومنصة صوت الطلاب ومنصة نيربود ومنصة ميرج لتطبيقات الواقع المعزز والافتراضي التي تعد التقنية الأولى في العالم في مجال التعليم.

المعلمة غادة مثلت مصر في مؤتمرات دولية 

وأضافت «غادة» في تصريحها، أنها مثلت مصر في عدد من المؤتمرات منها مؤتمر الفصول المشتركة الذى عقد في إنجلترا عام 2010 وفي الكويت عام 2011 وذلك تحت مظلة المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، كما حصلت على جائزة المدرسة الدولية والعمل كمنسق لها عام 2018- 2021، التابعة للمجلس الثقافي البريطاني والتي تعمل على دمج البعد الدولي والمواطنة الرقمية بالتعليم.

وأوضحت «غادة» أنها قدمت العديد من المشروعات التعليمية والمبادرات الطلابية الى استطاعت بها التأهل للجائزة، مشيرة إلى أن ترشيحها لجائزة الإبداع التكنولوجي في مجال التعليم من مؤسسة «موجو» العالمية، وحصلت أيضا على الجائزة عن عام 2019 عما قدمت في مجال التعليم والتدريب والمبادرات التربوية.

كما مثلت مصر في أسبوع منصة بانسيه يناير 2021 لتكون ضمن المتحدثين بهذا المؤتمر عبر منصة ميكروسوفت تيمز والذى اشترك به خمس معلمين ومدربين وخبراء ميكروسوفت من الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة.

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