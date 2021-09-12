تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات لجلسة 9 أكتوبر المقبل

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، المنعقدة في العباسية، بتأجيل جلسة محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، بتهمة استدراج 6 فتيات قاصرات، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج، وذلك لجلسة يوم 9 أكتوبر المقبل لحضور المتهم من محبسه.

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وكان قد تعذر حضور المتهم اليوم من محبسه لجلسة محاكمته لدواعي أمنية، فيما حضرت زوجته المتهمة الثانية، والتي شاركته في استدراج 6 فتيات واستغلال صغر أعمارهن للقيام بهتم عرضهن.

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وأوضحت التحريات والتحقيقات، أن زوجة المتهم مايكل فهمي، قد اشتركت معه في ارتكاب الجريمة عن طريق الاتفاق مع الفتيات واستدراجهن، حيث كانت متواجدة معه أثناء لقائه ببعض من المجني عليهن وذويهن، وساعدته في الانفراد بهن وارتكاب الجريمة.

تحقيقات النيابة حول واقعة الطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات بمساعدة زوجته

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا في وقت سابق حول الواقعة، جاء فيه أنها اسمتعت إلى شهادة 12 شاهدًا بجانب اعترفات المتهم في التحقيقات بارتكاب جريمته، بالإضافة إلى أن النيابة العامة قامت بمعاينة مسكن المتهم ووجدت تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود خلال التحقيقات، بجانب ما عثر عليه خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن وأقراص مدمجة تحتوي على مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم بمساعدة زوجته.