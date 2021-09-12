إيمان خيري شلبي.. الحزن يخيم على أصدقائها: «مفيش كلام يقدر يعزي أهلها»

ودع الأهل والأصدقاء الفنانة إيمان خيري شلبي، ابنة الكاتب الكبير خيرى شلبي، التي غيبها الموت صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانها في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، قبل دفنها في مقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، حسب ما أعلنه زوجها الدكتور حاتم حافظ.

رئيس هيئة الكتاب ينعى إيمان خيري شلبي

وعبر أصدقاء الراحلة عن مشاعر الحزن، بعد رحيل إيمان خيري شلبي، وتقدموا بالعزاء والمواساة للأسرة، وقال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، عبر «فيس بوك»: «بحزن شديد أتقدم للأصدقاء الدكتور حاتم حافظ وزين العابدين خيري شلبي في وفاة الأخت العزيزة إيمان خيري شلبي، جعل الله مرضها في ميزان حسناتها وتقبلها في رحمته وألهم أهلها جميل الصبر والسلوان».

وقال الدكتور مصطفى سليم الأستاذ بأكاديمية الفنون: «تتقدم أسرة قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بخالص العزاء والمواساة للزميل وعضو هيئة التدريس الأديب الدكتور حاتم حافظ، في وفاة زوجته ابنة المعهد إيمان خيري شلبي، المغفور لها بإذن الله، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان».

فيما كتب الدكتور زين عبدالهادي رئيس تحرير مجلة «عالم الكتاب»: «بعد معاناة طويلة مع المرض أثقلت قلوبنا جميعا بالحزن.. رحلت إيمان شلبي زوجة الصديق العزيز حاتم حافظ، وأخت الأخ العزيز زين العابدين خيري، وابنة الكاتب الكبير الراحل خيري شلبي. نتوجه بقلوبنا إلى العزيز القدير أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الصبر.. قلوبنا معكم في مصابكم الأليم».

فيما نعت الدكتورة أسماء يحيى الطاهر مدرسة المسرح بآداب جامعة حلوان، إيمان خيري شلبي، قائلة: «رحلت الجميلة إيمان خيري شلبي وحلقت مع طيورها اللي كانت بتاخد لهم أجمل صور وكأنها بتحلم باللحظة دي، مفيش كلام يتقال يقدر يعزي أهلها وأحبابها، قلبي معاكم وربنا يصبركم ويصبر قلوبنا على الرقة اللي اختفت من بيننا».

إيمان خيري شلبي

يشار إلى أن إيمان خيري شلبي تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية وعملت معدة بقناة النيل الثقافية، بالتليفزيون المصري، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية منها «الوتد، والكومي، والقضاء في الإسلام».