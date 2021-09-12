ناجية فهمي: حقن 23 حالة لعلاج ضمور العضلات في أغسطس الماضي

قالت الدكتورة ناجية فهمي، مدير مركز الأعصاب والعضلات بطب عين شمس، إن المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات نجحت في حقن 23 حالة بالعلاج الجيني خلال شهر أغسطس الماضي، موضحة أنه كان لازمًا إنقاذ الأطفال قبل بلوغ سن سنتين، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن لجنة العلاج في انعقاد دائم، لتشخيص وعلاج الحالات في حدود يومين، مؤكدة أنه لا توجد مبادرة على مستوى العالم تعالج مرضى ضمور العضلات مجانا إلا في مصر.

طفل من بين 50 طفلًا يحمل جينات وراثية لضمور العضلات بسبب زواج الأقارب

وأضافت «فهمي»، خلال حوارها في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه من ضمن الأفكار لمواجهة الأمراض سيتم عمل تحليل جيني للطفل حديث الولادة لمعرفة هل يعاني من أمراض ضمور العضلات، كي يتم علاجه في مرحلة مبكرة، كما أن هناك طفلا من بين 50 طفلًا يحمل جينات وراثية لضمور العضلات بسبب زواج الأقارب، داعية المواطنين للتبرع لصالح المبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال من ضمور العضلات مجانًا.

على الجميع المساهمة في إنقاذ الإطفال من خطر الضمور العضلي

وأشارت مدير مركز الأعصاب والعضلات بطب عين شمس، إلى أن منظمات المجتمع المدني والمواطنين يمكنها المساهمة في إنقاذ الأطفال من خطر الضمور العضلي، مؤكدة أنه من المقرر افتتاح 25 عيادة بالتأمين الصحي للكشف على مرضى الضمور، وحتى الآن أصبح هناك 3 مراكز لعلاج مرضى الضمور العضلي، وهي مركز فى مستشفى عين شمس التخصصى، ومركز بمعهد ناصر ومركز فى مستشفى الجلاء العسكرى.