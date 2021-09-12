طبيبة: مرض مؤمن زكريا مختلف في أسبابه وطفراته عن الذي يصيب الأطفال

كشفت الدكتورة ناجية فهمي، مدير مركز الأعصاب والعضلات بطب عين شمس، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا، إذ قالت إنها في الحقيقة لم تكن ضمن مجموعة الأطباء الذين تولوا علاج زكريا، لكن بحسب الأطباء الذين أجروا الكشف عليه، فإن اللاعب يعاني من «ALS»، ويُعني التصلب الجانبي الضموري، الذي يصيب الخلايا العصبية في الحبل الشوكي ويشبه الضمور الشوكي الذي يُصيب الأطفال.

فهمي: مرض مؤمن زكريا مختلف في أسبابه وطفراته عن الذي يُصيب الأطفال

وأضافت «فهمي»، خلال حوارها في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مرض مؤمن زكريا مختلف في أسبابه وطفراته عن المرض الذي يُصيب الأطفال، «للأسف لسة مطلعش حتى الآن العلاج الفعال لحالته، أنا للأسف مش متابعة حالته عشان كده مقدرش أقول أي تطورات في حالته».

فهمي: نسبة الوفيات في الضمور العضلي الشوكي للأطفال مرتفعة

وأوضحت مدير مركز الأعصاب والعضلات بطب عين شمس، أن خطورة الضمور العضلي الشوكي على الأطفال، هو أن نسبة الوفيات به مرتفعة للغاية، حيث تصل إلى 85% ويؤثر على الأطفال بعد عمر 4 سنوات، لأنه يؤثر على بعض الأعضاء بالجسم أبرزها القلب، فكان لزاما إنقاذ الأطفال قبل بلوغ عمر سنتين، وذلك بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، ولجنة العلاج في انعقاد دائم، لتشخيص وعلاج الحالات في حدود يومين.