«الدكتور حلاوة» كلمة السر في كشف عصابة سرقة خط بترول السخنة

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل واقعة سرقة خط أنابيب بترول السخنة/ التبين، والمخصص لنقل السولار، وتبين أن عصابة مكونة من 3 أشخاص قامت بعملية السرقة، ويقيم أفرادها بمغارة جبلية في السويس، وأنهم تمكنوا من سرقة عشرات الأطنان من السولار خلال خلال 45 يومًا.

حكاية الدكتور حلاوة

وأوضحت التحريات التي باشرها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاءالدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن المتهمين استعانوا بشخص يدعى «ف. إ»، 42 سنة، وشهرته «الدكتور حلاوة»، والمتخصص في تهيئة طرق سرقة أنابيب البترول، وقاموا بجلبه للمنطقة، لتركيب محبس شفط على الخط.

وذكرت التحريات، أن المتهمين استعانوا بـ«الدكتور حلاوة» لبراعته في ثقب المواسير وتركيب المحابس دون أن يترك أثرا، أو يتسبب في حريق.

محبس على خط «السخنة - التبين»

وأكدت التحريات، أن المتهمين تمكنوا من سرقة سولار بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه، وتمكنوا من بيعها في السوق السوداء وللمصانع.

وكُشفت ملامح وأبعاد القضية بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تواجد سيارة فنطاس على خط السولار «السخنة - التبين» الممتد بالمنطقة الجبلية، وبالانتقال أمكن ضبط السيارة حال خروجها من أحد المدقات الجبلية قيادة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ومُحملة بكمية من المواد البترولية (سولار) تقدر بحوالي 40 طنا مُستولى عليها من الخط، وقرر أنه كان في طريقه لتوصيلها لمالك السيارة.

المتهمون أقاموا في مغارة وسرقوا سولارا بأكثر من 3 ملايين جنيه

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، أن وراء تركيب المحبس على الخط المشار إليه وتحميل السيارة 3 أشخاص مقيمين بالجيزة، حيث يترددون على أحد المدقات الجبلية بطريق الجلالة دائرة القسم.

حبس المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمدق المشار إليه، وبحوزتهم (سيارة ربع نقل - بندقية آلية – عدد من الطلقات وكذا خزينة لذات السلاح - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للسلاح المضبوط لحماية نشاطهم الإجرامي، وأن السيارة المضبوطة ملك أحد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق.