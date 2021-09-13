«شباب بتحب مصر» تشارك في تدريب مدرسة العدالة المناخية بكينيا 

اختتمت مؤسسة شباب بتحب مصر، مشاركتها في تدريب Climate Justice School «مدرسة العدالة المناخية» في جامعة Kenyatta بمدينة نيروبي بكينيا، والتي استمرت لمدة أسبوعين، خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي حتى 13 سبتمبر الجاري، والتي شاركت خلالها المؤسسة بصفتها المنسق الوطني لشبكة التحالف الإفريقي للعدالة المناخيه PACJA، بحضور ممثلين عن 45 دولة.

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ

وعلى مدار 11 يوما، انضمت المؤسسة لجلسة انطلقت في اليوم الثاني من الفاعلية تمت مناقشة عدة محاور، الأول: أسباب تغير المناخ، المؤشرات، والتأثيرات، والآخر: خلفية عن تغير المناخ، التطور، المفاوضات، والتدخلات «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلخ»، والثالث: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الهيئات الرئيسية، المسؤوليات المشتركة والمتفاوتة.

وتحدث رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، أحمد فتحي، حول جهود الدولة المصرية في التكيف مع التغيرات المناخية ومشروعات المؤسسة في النوعية، وعلى رأسها برنامج EPP التدريبي، خلال اليوم الثالث للبرنامج الصيفي، في جلسة بعنوان «التنوع بين الشمال والجنوب، وجهات النظر الأيديولوجية، والجغرافيا السياسية العالمية لتغير المناخ».

كما استعرض الدكتور الدوشي مهدي، المستشار العلمي للمؤسسة، مجهودات «شباب بتحب مصر»، في الحد من استخدام البلاستيك وحملات النظافة، كذلك التوعية داخل الجامعات.

تاريخ السياسة البيئية

وفي اليوم الرابع من مشاركة المؤسسة، نظمت جلسة بعنوان تاريخ السياسة البيئية الدولية «قمم ستوكهولم وجوهانسبرغ وريو»، لمناقشة أهم الدروس المستفادة من مؤتمرات القمة والمفاوضات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وأيضا أاستعرض قانون المناخ الدولي والحوكمة في عصر انعدام الثقة العالمي.

وتحدث رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، أحمد فتحي، عن تفعيل قانون البيئة في مصر منذ إطلاق القانون في عام 1994 وتعديلاته مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في تفعيل قوانين البيئة والتي ساهمت في القضاء علي حرق قش الأرز، والحد من التلوث في العديد من المصانع وبعض القصص الخاصة بالمؤسسة في هذا الصدد.

الذكرى الـ50 للاحتفال ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة

وشارك «فتحي» في الذكرى الـ50 للاحتفال ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للبيئة، في جلسة هامة بعنوان «ماذا يعني برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عامه الـ 50 للشباب الأفريقي؟ وبينما نتطلع إلى المستقبل، كيف يمكن لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تعزيز مشاركته مع الشباب؟».

وعلى هامش التدريب، زار «فتحي والدوشي» غابات كارورا Karura forest للإطلاع على جهود حماية الطبيعة هناك، وقصة النجاح في استعادة الغابة بعد العديد من التعديات، كما زرعت مجموعة من الأشجار من المشاركين، وذلك في اليوم السادس على التوالي.

جلسة حول الطاقة المتجددة

في اليوم الثامن من البرنامج، كانت الجلسة حول الطاقة المتجددة وانتقال الطاقة للتخفيف من تغير المناخ، تمويل المناخ: صندوق المناخ الأخضر، المبادرات المتعددة الأطراف والثنائية، ترتيبات التأمين، خطط تداول الكربون.

مفهوم العدالة المناخية

ونوقشت خلفية وتاريخ وتطور مفهوم العدالة المناخية وحركة العدالة المناخية العالمية، في اليوم التاسع من التدريب.

وفي اليوم العاشر من مدرسة العدالة المناخية بجامعة كينياتا، التي ينظمها تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية «PACJA»، تحت اسم البدائل المشتركة والحلول التقنية والاندماج من أجل المستقبل، نظمت جلسات بين المشاركين من مختلف البلاد مع تنوع الخبرات «منسقة للمشاركين بناءً على خلفياتهم».

وفي اليوم الحادي عشر من المدرسة الصيفية للعدالة المناخية، تعلم الحضور كيفية التنقل في الديناميكيات الجيوسياسية في الدعوة لتغير المناخ والبيئة والديموغرافيا والصحة والعدالة المناخية.

وفي حفل الختام، سلمت الشهادات للحضور، من قبل المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للبيئة، بحضور نائب مدير جامعة كنياتا.

جدير بالذكر أن مؤسسة شباب بتحب مصر كانت حريصة على الحضور والمشاركة لزيادة ترسيخ دورها في الحفاظ على البيئة، وإضافة المزيد من الخبرات في مجالات الحد من استخدام البلاستيك، ومجالات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وتتطلع المؤسسة إلى المزيد من المشاركات والفاعليات في الفترة المقبلة.