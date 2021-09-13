كل ما تريد معرفته عن معرض صحاري.. عزوف من الحاضرين بسبب كورونا

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الأحد، الدورة الـ33 لمعرض صحاري الزراعي رافقه خلال الافتتاح علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء كبرى الشركات المصرية والدولية، ونستعرض في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن معرض صحاري في نسخته الجديدة.

ـ يقام المعرض خلال الفترة من 12 - 15 سبتمبر 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية.

- يُعد ﻣﻌﺮض ﺻﺤﺎري اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﺼﺮي، المنصة الأقوى للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في مصر.

- يقام المعرض تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- يساعد معرض صحاري على التواصل وخلق علاقات عمل جديدة وضرورية لتوسعة الأعمال التجارية.

كل ما تريد معرفته عن معرض صحاري الدولي .. يضم قاعات لحفر الآبار

- تضم قطاعات المعرض حفر الآبار وطلمبات الري وأنظمة الري الحديث، ومعالجة وتحلية المياه، والجرارات ومعدات الحصاد، والتعبئة والتغليف وخطوط تصنيف وفرز وتعبئة الخضر والفاكهة، ومعدات وتقنيات الثروة الحيوانية، والأعلاف وتكنولوجيا تربية الماشية والمحالب الآلية، وأنظمة معالجة الهواء، وصحة الحيوان، والأسمدة والبذور ووقاية المحاصيل، والمشاتل وتقنيات زراعة الأنسجة النباتية وأنظمة الزراعة المحمية، والأدوات الزراعية والإرشاد الزراعي والطاقة المتجددة، وأنظمة إعادة التدوير وحماية البيئة.

- يهدف المشاركون بالمعرض إلى الوصول إلى الأسواق الزراعية المصرية، وتنمية الأعمال والعلامات التجارية في أفريقيا، والتواصل مع المهنيين الزراعيين المحليين والإقليميين والمشترين المحتملين.

- المعرض ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻣﻦ أﺻﻐﺮ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ إﻟﻰ أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

معرض صحاري فرصة فريدة لنمو المبيعات الزراعية

- يوفر المعرض للمصنّعين والتجار المحليين والإقليميين فرصة فريدة من نوعها لنمو المبيعات واستكشاف فرص تجارية جديدة مع الموزعين المحليين والإقليميين من مصر والمنطقة ككل.

- يواكب المعرض التغيرات والاتجاهات العالمية الجديدة، حيث يوفر حلولًا وفرصًا رقمية تمتد خارج نطاق أيام المعرض.

- يهدف معرض صحاري إلى خلق فرص تواصل وتوسيع الأعمال في القطاع الزراعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 بشأن تطوير القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لتحقيق الأمن الغذائي.

- العديد من المحاضرات سيتم عقدها خلال أيام المؤتمر منها ندوة عن التحول الرقمي في مجال الزراعة، والبرامج التعليمية الحديثة لمهندسي الزراعة، والتحديات الحالية اللتي تواجهها المصانع وكيفية التعامل معها، وأخرى عن خدمات البنك الأهلي المصري التمويلية، وممارسات الاستدامة العالمية، بحسب تصريحات السيد القصير وزير الزراعة.

- بسبب جائحة كورونا لم يشهد المعرض إقبالاً من الزائرين في اليومين الأول والثاني على عكس السنوات السابقة.