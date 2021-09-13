«نجدة الطفل»: زواج الأطفال لغرض مادي اتجار بالبشر وعقوبته السجن المؤبد

كشف صبري عثمان، مدير خط «نجدة الطفل» بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عقوبة عمالة الأطفال، إذ ذكر أنها تدخل تحت صور الاتجار بالبشر، وعقوبة الاتجار بالبشر تصل لغرامة 500 ألف جنيه والسجن المؤبد طبقًا للقانون، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

زواج الأطفال القائم على مقابل مادي «اتجار بالبشر»

وأضاف «عثمان» أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، يتحدث عن صور الاتجار بالبشر، التي من بينها التسول المنظم، وعمالة الأطفال، والعمل القسري أو الجبري، وبيع الأطفال، وأيضا زواج الأطفال حال كان الزواج قائما على مقابل مادي، محذرًا في الوقت نفسه الأسر من دفع أطفالهم إلى التسول.

عقوبة دفع الأسرة أطفالها للتسول بالشوارع

وأشار مدير خط «نجدة الطفل» بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن التسول نوعان تسول داخل العائلة بدفع الطفل للتسول أو تسول الأب أو الأم بالطفل تحت مسمى الضغوط الاقتصادية، وعقوبة هذا النوع بسيطة، ويتم إجراء بحث حالة للطفل وأخذ تعهدات من الأسرة بعدم تكرار الفعل، وحال تكراره يتم تقديم توصية للنيابة العامة بإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية.

عقوبة خطف الأطفال

وأردف أن النوع الآخر والتسول المنظم، يكون باستخدام طفل قد يكون مختطفا لا يمت لهذه الأسرة بصلة، وتم رصد أكثر من واقعة عقب بلاغات من المواطنين للاشتباه فيهم، وإبلاغ النيابة العامة بها، ويتم في هذه إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستغلين له باعتبارها جريمة اتجار بالبشر وقد تتعلق بجريمة خطف طفل.