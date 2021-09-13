«الإفتاء»: القرض الذي لا يستطيع صاحبه سداده «حرام شرعا»

أفتى الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن القرض الذي لا يستطيع الإنسان سداده، هو حرام شرعًا، موضحًا أنه لا يجوز لأي إنسان، أن يأخذ قروضًا ولا يستطيع بعد ذلك سدادها، لأن هذا يؤدي إلى السجن أو نحو ذلك، وذلك خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

توسط السلعة بين البائع والمشتري لا يسمى قرضًا

وأضاف «عبد السميع»، أن النبي محمد عليه السلام قال «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق»، موضحًا أن توسط السلعة بين البائع والمشتري لا يسمى قرضًا بل هو تمويل لشراء السلعة، ضاربًا بذلك مثالًا بالذي يشتري شقة، موضحًا أن الحصول على قرض لعمل مشروع وهو تمويل للمشروع وليس محرم».

القرض التمويلي بفائدة معينة لإنشاء مشروع «مباح شرعًا»

وأشار أمين الفتوى، إلى أن الحصول على قرض لظرف طارئ مثل مرض أو سكن ضيق أو ذو حاجة مُلحة للقرض أتت على الضرورات مثل الأكل والتعليم، والقروض فيها لأصحاب الضرورة، كما أن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة، من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.

قاعدة «إذا توسطت السلعة فلا ربا»

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «في حالة أن القرض مالبنك فيه وسيطًا في شراء سلعةٍ أو عقارٍ ما؛ بحيث يشتريها هو بثمنٍ ويبيعها للعميل مقسطةً بثمنٍ أكبر، أو يمول شراءها، وهذا نوع من البيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا؛ للقاعدة المقررة إذا توسطت السلعة فلا ربا.