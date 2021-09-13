اختطاف طفلة أثناء عودتها من الدرس بالمحلة

تكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة اختطاف طفلة في أوائل العقد الثاني من عمرها، على أيدي مجهولين، حال عودتها إلى منزل أسرتها من إحدى حصص الدروس الخصوصية، في جريمة تركت الأسرة في حالة من الصدمة والوجيعة، حيث طالبت أسرة الطفلة الجهات الأمنية بإعادتها سالمة إلى أحضانهم مرة أخرى، أسوة بواقعة اختطاف الطفل «زياد»، الذي تمت إعادته في أقل من 48 ساعة من اختطافه من حضن والدته، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

أمن الغربية يفحص علاقات أسرة الطفلة لإعادتها لأحضان أسرتها

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من والد الطفلة «مريم جابر»، مقيم بقرية «محلة أبو علي»، التابعة لمركز المحلة، يفيد باختفاء ابنته منذ يوم الأربعاء الماضي، حال ذهابها إلى أحد «سناتر الدروس الخصوصية»، وانقطاع كافة وسائل الاتصال معها، طوال الـ4 أيام الماضية .

الأب: الطفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة كانت في طريقها للدرس

وأفاد مقدم البلاغ بأن ابنته لا يتجاوز عمرها 13 سنة، كانت في طريقها لمركز دروس خصوصية في قرية «محلة أبوعلي»، حال إقامتها برفقه جدتها، عندما اختفت بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة، في ظل أنباء عن وجود مساومات مع أشخاص «مجهولين»، لاستعادة الطفلة «مريم».

كما أوصى مدير أمن الغربية، في توجيهاته العاجلة إلى اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، بأهمية تشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لكشف غموض الواقعة، والعثور على الطفلة وإعادتها سالمة إلى أحضان والدتها.

تشكيل فريق بحث جنائي لفحص علاقات أفراد أسرة الطفلة

ويباشر فريق بحث جنائي، تحت قيادة الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة، وعدد من مفتشي ضباط فرع البحث الجنائي، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، دورهم بفحص علاقات أفراد أسرة الطفلة، والتأكد مما إذا كانت هناك خصومات بينهم وبين أطراف أخرى، والبدء في نشر أوصاف الطفلة على مصادر سرية، للبحث عنها، وتحديد أسباب اختفائها.

انهيار أسرة الطفلة بعد ورود مساومات لإعادتها من جهة مجهولين

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطفلة بأن والدها ووالدتها في حاله من الانهيار الكامل، فضلا عن مشاركة الجيران والأهل في البحث عن الطفلة، بعدما وردت اتصالات لأهلها للتفاوض حول «فدية» لإعادتها، من جهة مجهولين.

جهود أمنية لإعادة الطفلة إلى أحضان أسرتها

كما يكثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية من جهودهم لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، لإعادة الطفلة سالمة إلى أحضان أسرتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.