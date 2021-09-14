«الثقافة» تكشف تفاصيل حفل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

يطلق مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة دورته التأسيسية «دورة فتحية العسال» مساء غد الأربعاء، من المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وبحضور عدد كبير من ضيوف الشرف وقيادات وزارة الثقافة، والنجوم والشخصيات العامة وممثلين عن رعاة المهرجان.

تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

- يسبق الحفل افتتاح معرض للكاريكاتير بعنوان «نساء المسرح» يقدمه متحف الكاريكاتير العربي ومؤسسه الفنان عماد جمعة.

تفاصيل المعرض الخاص قبل حفل الافتتاح

- يضم المعرض رسومات لأشهر نجمات المسرح، ثم ينتقل الضيوف إلى المسرح المكشوف لحضور حفل الافتتاح.

- يخرج الحفل المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة وتقدمه الإعلامية منى سلمان.

- يبدأ الحفل بفقرة فنية لفرقة «طبلة الست» التي تأسست منذ عام 2019 وتديرها سها محمد على.

كلمات ضيوف المهرجان

- تتحدث بعد تلك الفقرة د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وإدارة المهرجان ممثلة فى الممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة ومؤسسة المهرجان ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة والكاتبة عبير على.

- يعرض خلال حفل الافتتاح البرومو الترويجي للمهرجان ويستعرض فعاليات الدورة التأسيسية من عروض وورش وندوات المحور الفكري، بالإضافة إلى أسماء المكرمات السبعة في هذه الدورة الفنانة الراحلة شويكار والفنانة اللبنانية نضال الأشقر، ودكتورة هدى وصفي، ودكتورة نجاة علي، والمخرجة عفت يحيى، والفنانة إيمان صلاح الدين، والفنانة البريطانية العالمية جوليا فارلى.

- من المقرر أن تقام عروض وفعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في 8 مواقع ثقافية مختلفة، منها مسرح روابط، مسرح الفلكي، مسرح الهناجر، قاعة «ايوارت»، ستوديو عماد الدين، ستديو «كلتوجراف»، القاعة الأرمينية بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للثقافة، بينما يقام حفلي الافتتاح والختام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.