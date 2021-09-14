تعاون مصري إيطالي في صناعة الجلود وتدريب العمالة المحلية

تبحث غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بالتنسيق مع المركز التجاري الإيطالي، سبل التعاون الصناعي والتجاري ولجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية والجلود، مع وفد من كبرى الشركات الإيطالية، في أكتوبر المقبل.

وعقدت الغرفة إجتماعا اليوم مع المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، لبحث الاستعدادات لاستقبال الوفد الإيطالي، وفرص التعاون بين مصر وإيطاليا في هذا المجال.

الاستعانة بالخبرة الإيطالية لتدريب العمالة المصرية

وأشار جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات خلال الاجتماع، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بالتجربة الإيطالية في تدريب العمالة بالمصانع لزيادة الإنتاجية وخفض التكلفة و آليات تسويق المنتجات لزيادة صادرات القطاع، فضلا عن التعاون في الابتكار وريادة الأعمال.

استثمارات إيطالية ضمن مشروع الـ100 مصنع

وأوضح أن زيارة الوفد الإيطالي إلى مصر هدفه ضخ استثمارات جديدة في صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ضمن مشروع ال 100 مصنع المقرر إقامتهم بمدينة الروبيكي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين الغرفة والمركز التجاري الإيطالي.

وأكد أنه سيتم التعاون مع المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة في تحديث إستراتيجية الغرفة الخاصة بواقع صناعة الجلود في مصر وكيفية تطويرها لزيادة قدرتها التنافسية خلال الفترة المقبلة ومساعدة المصانع على التصدير .

الشركات الإيطالية تدرس إنشاء مصانع لها في مصر

قال يحيي أبو حلقة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود إن هناك عدد من الشركات الإيطالية تدرس بجدية إنشاء مصانع لها في مصر لإنتاج مستلزمات الإنتاج و أجزاء من الحذاء، وذلك ثقة في الاقتصاد المصري و مناخ الاستثمار الجيد في مصر.

وأكد د. فرانشيسكو بانيني رئيس المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، أن وفد الشركات الإيطالية الذي من المقرر أن يزور مصر الشهر المقبل سيضم جميع تخصصات الجلود من شركات الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج والمدابغ بهدف التعاون مع المصانع المصرية ودراسة ضخ استثمارات صناعية وتنفيذ صفقات تجارية مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين وكذلك تنظيم زيارة للوفد الإيطالي لمدينة الروبيكي للجلود .

حضر الاجتماع محمود عودة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، عمر حفني نائب مدير الغرفة، ود. فرانشيسكو بانيني رئيس المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، ود أشرف أرميا ممثل السفارة الإيطالية، د. ريهام أبو المجد ممثل بعثة القسم التجاري بالسفارة الإيطالية.