«طلعت عليا سمعة وحشة».. تفاصيل اعترافات قاتلة حماتها حرقا في سوهاج

«لقيت الناس بتبص لي بشكل وحش، كمان جيراني الشباب كانوا طمعانين فيا، عشان حماتي طلعت عليا سمعة وحشة وقالت عليا أني شمال».. تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف ثلاثينية متهمة بقتل حماتها حرقًا داخل منزل الأسرة في أخميم في سوهاج، خلال جلسة تحقيق جديدة، استدعتها النيابة العامة لمواجهتها بأدلة الاتهام وتحريات المباحث، التي أكدت أن المتهمة نفذت الجريمة عمدًا، وقت نوم المجني عليها.

التحقيقات: قاتلة حماتها حاولت طمس الأدلة

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن قاتلة حماتها حاولت خداع جهات التحقيق، وطمس أدلة الاتهام، بأن الجريمة حدثت نتيجة حريق عادي ليس جنائيًا، فبعد أن أسكبت الكيروسين على حماتها وأشعلت النيران فيها وتركتها تتألم، وبعدها خرجت أمام باب المنزل، وظلت تصرخ بزعم أنها تستغيث بالجيران، حتى يساعدوها في إخماد النيران، وجرى إسعاف السيدة بشكل عاجل من الجيران وأقاربها إلى المستشفى، وقبل أن تسوء حالتها بشكل كبير، وقالت السيدة عقب وصولها إلى المستشفى: «مرات ابني ولعت فيا».

التحريات: حماة المتهمة توسلت إليها قبل قتلها

وأفادت تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة العامة في واقعة وفاة سيدة أخميم حرقًا على يد زوجة ابنها، أن الحريق داخل شقة المجني عليها نتج عنه إصابتها بحروق متفرقة، وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت عقب وصولها، وقبل وفاتها بقرابة ساعة، اتهمت زوجة نجلها بإشعال النيران فيها وقت نومها، وأنها توسلت إليها مرات كثيرة، عندما استيقظت قبل تشعل المتهمة فيها النيران، لكن الأخير أسرعت في تنفيذ جريمتها.

تجديد حبس قاتلة حماتها

كان قاضي المعارضات، جدد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وبمواجهة المتهمة شرحت تفاصيل الواقعة، وأنها أرادت أن تتخلص من حماتها، بعد أن تسببت في الطعن والخوض في سمعتها بقولها: «سمعتي على كل لسان، وهي قالت عليا كده لما شافتني واقفة مع واحد صاحبي من الجيران بتكلم عادي».