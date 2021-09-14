أهالي المنشية القديمة بالمحلة يروون تفاصيل انهيار المنازل بالمنطقة

قدم « الوطن» بثاً مباشراً مع أهالي منطقة «المنشية القديمة»، بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، وهي المنطقة التي شهدت انهيار عقار قديم بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، دون إصابات بشرية، وأثبتت المعاينة أن المنزل مهجور منذ نحو 10 سنوات.

وقال «الحاج مصطفى» إن أهل منطقة المنشية القديمة اعتادوا على أعمال الانهيار في ذلك المنزل، مشيراً إلى أن غالبية المنازل في المنطقة عشوائية، والمنازل متهالكة ومبنية من الطوب اللبن، موضحاً أن المنزل الذي تعرض للانهيار اليوم، منزل قديم، ويتعرض للتصدعات كونه منزل مهجور من 2007 ومغلق بالجنازير، وأهل المنطقة متعودين على حدوث انهيار به كل فترة، وأن ما يتردد عن وجود تنقيب عن الأثار لا نعرف عنه شيئاً، وفي حالة وجود تنقيب عن الأثار، سيكون أهل المنطقة أول المترددين عليه.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن هناك تسريبات مياه داخل المنزل، وأن المنطقة في حاجة إلى عناية واهتمام من المسؤولين، خاصةً وأنها شهدت على مدار 10 سنوات انهيار 7 منازل تركها أصحابهم، وأقاموا في سكن قديم، وأن غالبية المنازل في المنطقة معرضة للانهيار، ودائماً المسؤولين يطالبون الأسر بالمغادرة، دون أن يوفروا سكناً بديلاً لهم، وهو ما يرفضه سكان المنطقة، وتم رصف شوارع المنطقة بالانترلوك، وإدخال الصرف الصحي، ونعاني من نقص خدمات البنية التحتية.

ومن جانبه، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته إلى المحاسب ممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة، بضرورة إخلاء أي منازل تضررت نتيجة انهيار أحد المنازل جزئياً، في منطقة «المنشية القديمة»، بمدينة المحلة.

كما وجه محافظ الغربية بأهمية تكليف اللجنة الهندسية لمعاينة موقع الحادث، والوقوف على أسبابه، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.