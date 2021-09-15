النيابة تصرح بدفن عاملة توفيت صعقا أثناء عملها بمحل تجاري بالغربية

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمس، توجيهاته إلى رئيس نيابة أول المحلة بإنهاء إجراءات دفن جثمان عاملة لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء عملها على ماكينة عجين داخل محل تجاري شهير بشارع الجيش بالمحلة الكبرى.

المحامي العام يقرر تصريح بدفن جثة العاملة وتسليمها إلى ذويها

كما شدد المحامي العام في تعليماته بالتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه بسماع أقوال شهود عيان وسرعة عرضها على الطب الشرعي ودفنها بمعرفة أفراد أسرتها.

وكانت قرية الدواخلية التابعة لمركز المحلة شهدت حالة من الألم والحزن، لما تعرضت له ابنتهم في العقد الرابع من عمرها ووفاتها نتيجة تعرضها للصعق الكهربائي بأحد المحال في شارع الجيش أثناء عملها على ماكينات العجين بعد وجود ماس كهربائى وتم التحفظ على الجثة وخصصت سيارة إسعاف لنقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

الحزن يسيطر على أهالي قرية الدواخلية بسبب وفاة ابنتهم فجأة

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة العميد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة السيدة «هيام ا»، 39 عاما، إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لعرضها على الطب الشرعي.

تفاصيل وفاة عاملة داخل محل تجاري بالمحلة

كما أوصى مدير الأمن بالغربية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، وقيادة العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لكشف غموض واقعة الوفاة.

المعاينة الأولية: وفاة العاملة صعقا بالكهرباء أثناء عملها بمحل تجاري

وانتقل الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية مصرع العاملة صعقا بالكهرباء حال عملها بمحل تجاري بنطاق دائرة القسم.

كما دفعت بسيارة إسعاف لنقل جثمان العاملة الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لحين وصول أعضاء جهة الطب البيطري.

عرض جثة العاملة على الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.