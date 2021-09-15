تعرف على عقوبة «التحرش الإلكتروني».. تصل للسجن 7 سنوات

انتشرت في الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التي يسعى من خلالها الجناة إلى تحقيق منفعة شخصية أو بغرض الإساءة لسمعة الضحية عن طريق استخدام وسائل الاتصالات الحديثة، وهو الأمر الذي وضعت له الدولة المصرية حدًا عن طريق إصدار قوانين وتشريعات تُجرم هذه التصرفات.

يُعاقب القانون كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو صدر منه إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول والفعل أيًا كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك، إما وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وحتى الإلكترونية وأي وسيلة تقنية.

تقدم «الوطن» لقرائها عقوبة التحرش الإلكتروني وفقًا للقانون الجديد، الذي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كالآتي:

عقوبة التحرش الإلكتروني

- تصل عقوبة كل من يتعرض للغير للتحرش من خلال التلميحات الجنسية أو الإباحية أو الإيحاءات الجاني بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز الأربعة سنوات وفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

غرامة تصل لـ 300 ألف جنيه

- إذا تكرر نفس الفعل من الجاني مرة أخرى من خلال ملاحقة المجني عليه وتتبع خطواته، تتضاعف العقوبة للحبس والغرامة، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، بجانب فرض غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- يُجرم القانون كل أداة تستخدم للتحرش الجنسي سواء وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

قانون العقوبات السابق

وكانت المادة رقم 306 مكرر «ب»، من قانون العقوبات الساب، قبل التعديل، تتعامل مع جريمة التحرش الجنسي باعتبارها جنحة، يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة بجانب فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات التحرش الجنسي

ونص قانون العقوبات على حبس المتحرش الذي له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، ومارس ضده أي ضغط، أو ارتكب الجريمة بين شخصين فأكثر، تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.